Украина – Северная Македония. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (14.10.2022)

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вчера, 10:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Украина. Несмотря на то, что поединок пройдет в Праге, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа сборной Северной Македонии оценивается по 6.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

Украина получила очень сложную группу и выйти из нее будет не так просто. Коллектив занимает текущее третье место с семью очками, и уступает Италии по дополнительным показателям, при этом сыграв на одну игру больше. У нынешнего соперника украинцев также семь пунктов, поэтому предстоящая встреча максимально важная для обеих сборных. Два последних матча Украины завершились поражением от Италии на выезде (1:2) и ничьей с Англией (1:1).

Сборной Северной Македонии никто их экспертов не пророчил выход из группы, однако коллектив все еще остается «на плаву» и даже имеет шансы побороться за второе место. Команда идет на четвертом месте с семью баллами и имеет слабую статистику забитых и пропущенных мячей, поэтому обходить конкурентов необходимо только по очкам. В прошлой игре Северная Македония переиграла на выезде Мальту (2:0), а ранее поделила очки с Италией (1:1) на своем поле.

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей сборной Украины завершились исходом «обе забьют»

Северная Македония проиграла три из четырех последних выездных поединков

Украина выиграла четыре последних матча у Северной Македонии подряд во всех турнирах

Прогноз

Предстоящий матч несет в себе большую ответственность для номинальных хозяев, ведь осечка в этом матче может уже сейчас перечеркнуть реальные шансы на выход из группы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.