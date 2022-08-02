«Унион» — «Герта». Прогноз на Бундеслиги (06.08.2022)

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сегодня, 18:54

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 4.5, в то время как победа «Унион Берлин» будет стоить 1.77. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.75.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.85).

Форма команд

«Унион» за последние несколько сезонов зарекомендовал себя как крепкую команду, которая располагается ближе к верхней части турнирной таблицы и борется за места в еврокубках. В нынешнем сезоне клуб не собирается снижать планку и постарается с первых туров стабильно набирать очки. В кубке Германии «Унион» только в дополнительное время прошел «Хемнитцер» (2:1), а ранее в товарищеской игре обыграл «Ноттингем Форест» (1:0).

Берлинский клуб чудом остался в Бундеслиге, одержав победу в стыковых матчах по сумме двух встреч. Теперь команда обязана более серьезно относиться к нынешнему сезону, однако в последних встречах она не радует болельщиков. Коллектив уже покинул кубок Германии, уступив в серии пенальти «Айнтрахту» Б (4:5), а ранее в товарищеской встрече проиграла и «Вест Бромвичу» (1:2).

Информация для ставок

«Унион» выиграл восемь из десяти последних матчей в основное время

«Герта» проиграла четыре последних матча во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Герта» проиграла на выезде только две игры из шести с «Унион» за последнее время

Прогноз

Оба коллектива хорошо хотят начать сезон, однако мы предполагаем, что у хозяев гораздо больше шансов набрать три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Унион» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.