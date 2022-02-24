«Унион» — «Майнц». Прогноз на Бундеслиги (26.02.2022)

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сегодня, 17:07

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу хозяев предлагает коэффициент 2.65, в то время как победа «Майнца» будет стоить 2.7. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.2.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.74).

Форма команд

«Майнц» является типичным середняком Бундеслиги, и в последних трех матчах регулярно набирал очки. Перед стартом очередного тура клуб занимает восьмое место, имея в активе 34 балла. Предстоящий поединок обещает быть очень напряженным и зрелищным, ведь команды располагаются по соседству в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата Германии «Майнц» обыграл «Байер» (3:2), а ранее разошелся миром с «Фрайбургом».

«Унион» в последних матчах чемпионата разочаровывает своих болельщиков. Команда не может выиграть несколько встреч подряд, что опустило ее уже на девятое место. Чтобы исправить ситуацию, необходимы срочные изменения и корректировки со стороны тренерского штаба. В последних двух поединках «Унион» проиграл «Арминии» 0:1 и «Боруссии» Д 0:3.

Информация для ставок

«Унион» не забивает уже четыре матча подряд

Четыре из шести последних встреч «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

«Унион» выиграл только два поединка у «Майнца» на своем стадионе

«Майнц» проиграл шесть из семи последних матчей на выезде

Прогноз

«Майнц» откровенно плохо выступает в гостевых матчах, и шансов набрать очки у них не так много. Предлагаем сделать ставку на победу «Унион» по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Фонбет.