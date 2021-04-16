«Унион» — «Штутгарт». Прогноз на матч чемпионата Германии (17.04.2021)

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вчера, 07:35

В 29-м туре Бундеслиги «Штутгарт» приедет в гости к «Униону». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом поединке отдает предпочтение «Униону». Победа хозяев оценивается в 2.28. На победу «Штутгарта» можно поставить по коэффициенту 3.25, ничейный исход представлен коэффициентом 3.45.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.9. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Штутгарт» занимает девятое место в чемпионате и не показывает стабильных результатов. Команда набрала семь очков в последних пяти матчах и имеет небольшие шансы на попадание в еврокубки. В прошлом матче «Штутгарт» проиграл на своем поле «Боруссии» Д (2:3), а туром ранее оказался сильнее «Вердера» (1:0).

«Унион» продолжает удерживать седьмую позицию, но побеждает команда довольно редко. В прошлом туре команда смогла свести к ничейному результату гостевой матч с «Баварией» (1:1), что можно считать достойным результатом. До встречи с чемпионом Германии «Унион» сыграл вничью с «Гертой» (1:1).

Информация для ставок

Пять из семи последних выездных матчей «Штутгарта» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Унион» выиграл один из последних пяти матчей в чемпионате Германии

Три последних матча между командами закончились вничью

В четырех из пяти последних очных встреч клубов сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что встреча будет богатой на забитые мячи. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.