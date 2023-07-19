«Урал» — ЦСКА. Прогноз на матч РПЛ. (22.07.2023)

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сегодня, 10:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Урала» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Урал» очень хочет хорошо стартовать в новом сезоне, в отличие от двух прошлых лет, где команда сразу проваливалась в подвал турнирной таблицы. Матчи с ЦСКА всегда интересные и напряженные как для футболистов, так и для болельщиков, поэтому шансы будут у обеих команд. Два последних товарищеских поединка «Урала» завершились ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) и уверенно победой над «Нефтчи» (3:0).

ЦСКА не смог выиграть Суперкубок России, уступив «Зениту» в серии пенальти (0:1), но оставил очень хорошее впечатление о своей игре. Команда хочет составить конкуренцию за чемпионство, но потеряла нескольких важных игроков и пока не смогла их заменить без потери в качестве. До поединка с «Зенитом», коллектив дважды крупно проиграл московскому «Динамо» в товарищеских матчах (0:5, 3:6).

Информация для ставок

«Урал» не проигрывает уже четыре встречи подряд

ЦСКА выиграл только четыре из десяти последних матчей в основное время

выиграл только четыре из десяти последних матчей в основное время «Урал» проиграл три из пяти последних матчей с ЦСКА при двух ничьих

при двух ничьих Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз