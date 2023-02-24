«Валенсия» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (25.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» Сосьедад, а коэффициент на их победу составляет 2.35. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.25.
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завтра, 23:00
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.3. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.63. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.
Форма команд
«Валенсия» не смогла набрать ни одного очка в пяти последних турах Ла Лиги и является единственной такой командой. Неудивительно, что именитый клуб опустился уже на предпоследнее место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 очков, отставая от сразу трех конкурентов на три пункта. Два последних матча «Валенсии» завершились поражениями от «Хетафе» (0:1) и «Атлетика» (1:2).
«Реал» Сосьедад в последнее время не очень удачно выступает и часто теряет очки в последних матах. Команда идет на третьем месте с 43 баллами, но отрыв от «Атлетико» Мадрид сократился всего до двух баллов. В матче с аутсайдером Ла Лиги гостям очень важно добиться победы и не пропустить конкурента вперед. В прошлом туре «Реал» Сосьедад упустил победу с «Сельтой» на последних минутах (1:1), а ранее на выезде одолел «Эспаньол» (3:2).
Информация для ставок
- «Валенсия» проиграла уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Реал» Сосьедад выиграл семь из десяти последних матчей на выезде
- Восемь из десяти последних матчей «Реал» Сосьедада завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре последних матча между клубами закончились ничейным результатом
Прогноз
«Валенсия» очень плохо выступает в последний месяц, поэтому шансов у хозяев набрать очки с соперником из первой четверки Ла Лиги очень мало. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.