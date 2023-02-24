«Валенсия» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (25.02.2023)

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сегодня, 13:15

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» Сосьедад, а коэффициент на их победу составляет 2.35. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.25.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.3. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.63. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Валенсия» не смогла набрать ни одного очка в пяти последних турах Ла Лиги и является единственной такой командой. Неудивительно, что именитый клуб опустился уже на предпоследнее место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 очков, отставая от сразу трех конкурентов на три пункта. Два последних матча «Валенсии» завершились поражениями от «Хетафе» (0:1) и «Атлетика» (1:2).

«Реал» Сосьедад в последнее время не очень удачно выступает и часто теряет очки в последних матах. Команда идет на третьем месте с 43 баллами, но отрыв от «Атлетико» Мадрид сократился всего до двух баллов. В матче с аутсайдером Ла Лиги гостям очень важно добиться победы и не пропустить конкурента вперед. В прошлом туре «Реал» Сосьедад упустил победу с «Сельтой» на последних минутах (1:1), а ранее на выезде одолел «Эспаньол» (3:2).

Информация для ставок

«Валенсия» проиграла уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Реал» Сосьедад выиграл семь из десяти последних матчей на выезде

Восемь из десяти последних матчей «Реал» Сосьедада завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре последних матча между клубами закончились ничейным результатом

Прогноз

«Валенсия» очень плохо выступает в последний месяц, поэтому шансов у хозяев набрать очки с соперником из первой четверки Ла Лиги очень мало. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.