«Ди Си Юнайтед» — «Интер» Майами. Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 10:41

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Интер» Майами могут поставить за 6.1. Коэффициент на ничью составляет 4.5.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.7, в то время как низовой исход оценивается по 2.17. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Ди Си Юнайтед» идет в зоне плей-офф, но риск ее покинуть определенно присутствует. Команда занимает лишь восьмое место с 29 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на три пункта. Команда старается удержаться на своем месте и в ближайшем поединке с аутсайдером на своем поле, обязана побеждать. Два последних матча «Ди Си Юнайтед» обыграл на выезде «Даллас» (1:0), а ранее уступил на выезде «Нэшвиллу» (0:2).

«Интер» Майами на данный момент не может покинуть последнее место, которое занимает уже несколько туров с 17 очками в активе. Болельщики ждут Лионеля Месси, который должен присоединиться к коллективу и возможно помочь ему исправить ситуацию внизу турнирной таблицы восточной конференции. В прошлом туре «Интер» Майами поделил очки с «Коламбус Крю» (2:2), а ранее команда завершила матч вничью с «Остин» (1:1).

Информация для ставок

«Ди Си Юнайтед» выиграл четыре из десяти матчей за последнее время

«Интер» Майами проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

«Ди Си Юнайтед» одолел «Интер» Майами в трех из пяти последних поединках при одном поражении

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и решают разные задачи в чемпионате. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. Предполагаем, что зрители увидят забитые мячи в исполнении обоих коллективов.