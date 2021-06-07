ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыОтбор ЧМ 2022. Южная Америка

Венесуэла — Уругвай. Прогноз на матч южноамериканского отбора на ЧМ-2022 (09.06.2021)

сегодня, 14:42

Венесуэла встретится с Уругваем в рамках отборочного матча на ЧМ-2022.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.203.302.03
Лига Ставок 4.50 3.50 1.85
Мелбет 4.44 3.52 1.86
1XBET 4.44 3.52 1.86

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити уверены в победе Уругвая по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на ничейный исход по 3.40, а на победу Венесуэлы по 4.20.

Форма команд

Венесуэла в последних матчах не выглядит как команда, которая способна сражаться за результат. Эта сборная часто проигрывает и теряет очки на ровном месте. Команда мало забивает и много пропускает, эта сборная выглядит идеальным соперником для многих других команд, так как с ней легко заработать желанные очки. Не повезло только Чили, эта сборная проиграла Венесуэле еще в прошлом году, это и была единственная за последнее время победа для Венесуэлы.

Уругвай с Луисом Суаресом показывает не лучшие результаты в последнее время, но по игре команды видно, что она готова сражаться до последнего. Уругвай может выйти на ЧМ, но для этого нужно сделать всего несколько шагов. Впереди у Уругвая Кубок Америки, где команда в первом же туре сыграет против Аргентины. Поэтому команда будет стараться поберечь силы и добыть победу против Венесуэлы «малой кровью».

Информация для ставок

● Уругвай выиграл два матча из последних пяти
● Венесуэла выиграла всего один матч из последних пяти
● Уругвай пропустил семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу Уругвая и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.36. Еще одна актуальная ставка — количество голов в матче (2-3) по коэффициенту 1.90.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 55.00 на победу Латвии в товарищеском матче против Германии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.65 1.69 2.23
Лига Ставок 2.15 1.68 1.63 2.25
Мелбет 1.68 2.31
1XBET 1.68 2.31
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
Сегодня, 14:24 Комментарии6
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:52
Уругвай должен брать три очка
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100