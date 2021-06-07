Венесуэла — Уругвай. Прогноз на матч южноамериканского отбора на ЧМ-2022 (09.06.2021)

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сегодня, 14:42

Венесуэла встретится с Уругваем в рамках отборочного матча на ЧМ -2022.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити уверены в победе Уругвая по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на ничейный исход по 3.40, а на победу Венесуэлы по 4.20.

Форма команд

Венесуэла в последних матчах не выглядит как команда, которая способна сражаться за результат. Эта сборная часто проигрывает и теряет очки на ровном месте. Команда мало забивает и много пропускает, эта сборная выглядит идеальным соперником для многих других команд, так как с ней легко заработать желанные очки. Не повезло только Чили, эта сборная проиграла Венесуэле еще в прошлом году, это и была единственная за последнее время победа для Венесуэлы.

Уругвай с Луисом Суаресом показывает не лучшие результаты в последнее время, но по игре команды видно, что она готова сражаться до последнего. Уругвай может выйти на ЧМ , но для этого нужно сделать всего несколько шагов. Впереди у Уругвая Кубок Америки, где команда в первом же туре сыграет против Аргентины. Поэтому команда будет стараться поберечь силы и добыть победу против Венесуэлы «малой кровью».

Информация для ставок

● Уругвай выиграл два матча из последних пяти

● Венесуэла выиграла всего один матч из последних пяти

● Уругвай пропустил семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу Уругвая и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.36. Еще одна актуальная ставка — количество голов в матче (2-3) по коэффициенту 1.90.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 55.00 на победу Латвии в товарищеском матче против Германии.