«Пушкаш Академия» — «Ференцварош». Прогноз на матч венгерской Суперлиги (27.01.2022)

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вчера, 10:26

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Фонбет больше шансов на победу в этом матче у «Ференцвароша», ставки на победу которого принимают по коэффициенту 2. Сделать прогноз на победу Пушкаш Академии» можно по коэффициенту 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.62.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.08. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Пушкаш Академия» пытается догнать своего нынешнего соперника в турнирной таблице, но на данном этапе отставание составляет четыре пункта после 16 сыгранных поединков. В нынешнем году команда еще не играла в официальных матчах и лишь провела одну товарищескую встречу с «Брюгге», которому минимально уступила со счетом (0:1).

«Ференцварош» идет на первом месте и не может себя спокойно чувствовать, так как отрыв от ближайшего преследователя «Кишварды» составляет всего один балл. Коллектив также не играл еще в 2022 году официальные поединки и сразился лишь в товарняке с ДАК 1904, проиграв в итоге (0:2).

Информация для ставок

«Пушкаш Академия» завершилась вничью три из пяти последних матчей

«Ференцварош» проиграл три из пяти последних выездных матча

Четыре из пяти минувших очных встречи завершились вничью (1:1)

Пять последних игр «Ференцвароша» и четыре из пяти «Пушкаш Академии» завершились ТБ 2.5

Прогноз

Очные поединки проходят без явного преимущества одного из клубов и всегда наполнены борьбой на каждом участке поля. Вероятно, что и очередная игра пройдет в равном ключе и победитель не определен не будет. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.62.