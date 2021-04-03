«Венло» — «Гронинген»: прогноз на матч Эредивизие (03.04.2021)

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вчера, 12:09

«Венло» сыграет против «Гронингена» в рамках 28-го тура чемпионата Нидерландов.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, по мнению букмекеров БК Фонбет, является «Гронинген». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.00. Можно сделать ставку на победу «Венло» по 3.60, на ничейный исход также по 3.60.

Форма команд

«Венло» расположился на 16-й строчке и набрал 22 пункта. Команда находится в зоне вылета, и пока нет никаких предпосылок к тому, что она сможет из нее выбраться. В активе «Венло» шесть побед, четыре ничьих и 17 поражений. Клуб забил 39 мячей и пропустил 72 гола. «Венло» входит в число худших команд по пропущенным мячам в этом сезоне. В последних матчах у «Венло» все очень плохо, у клуба серия без набранных очков.

«Гронинген» здорово проводит этот сезон. Нидерландский клуб набрал 43 балла и расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды 12 побед, семь ничьих и восемь поражений. В последних матчах «Гронинген» потерял былую уверенность, но ее еще можно вернуть, для этого нужно побеждать «Венло» и продолжать преследовать «Фейеноорд» и «Витесс».

Информация для ставок

● «Гронинген» не побеждает три игры кряду

● У «Венло» 16 пропущенных мячей в последних пяти играх

● «Венло» проиграл восемь игр кряду

Прогноз

Учитывая ужасную форму одного из клубов, стоит присмотреться к ставке на победу «Гронингена» или ничью по 1.30. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.65.

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