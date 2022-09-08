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«Вердер» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.09.2022)

сегодня, 11:24
Вердер (Бремен)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. На ничейный результат можно поставить по 4.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 5.2

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.634.465.32
Лига Ставок 1.64 4.30 5.00
Мелбет 1.65 4.42 5.40
1XBET 1.65 4.42 5.40

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Вердер» проиграл всего один матч в новом сезоне Бундеслиги и старается набирать баллы в каждом матче. Коллектив в этом году вернулся из второй Бундеслиги и теперь хочет как можно быстрее обезопасить себя от зоны вылета. В предстоящей игре с нестабильным «Аугсбургом» у хозяев будет хорошая возможность набрать три очка. Два последних матча клуба из Бремена завершились победой над «Бохумом» (2:0) и поражением от «Айнтрахта» Ф (0:3).

«Аугсбург» не изменяет самому себе и прогнозируемо провалил старт сезона, набрав всего три балла в стартовых пяти турах. Команда вероятнее всего будет бороться за выживание в этом году, поэтому ей очень важно набирать очки со средними командами и прямыми конкурентами за 15 место и выше. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл «Герте» (0:2), а неделей ранее минимально уступил «Хоффенхайму» (0:1).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Вердер» проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Вердер» выиграл три из пяти последних матчей у «Аугсбурга»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вердер» выглядит более успешным, чем «Аугсбург» на данный момент и на своем поле обязан набирать очки, чтобы улучшить турнирное положение. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.75 1.30 2.31 1.68 1.81 2.10
Лига Ставок 2.27 1.62 1.79 1.99
Мелбет 2.35 1.70
1XBET 2.35 1.70
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:49
Вердер не проиграет
Гость
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