«Вердер» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.09.2022)

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сегодня, 11:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. На ничейный результат можно поставить по 4.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 5.2

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Вердер» проиграл всего один матч в новом сезоне Бундеслиги и старается набирать баллы в каждом матче. Коллектив в этом году вернулся из второй Бундеслиги и теперь хочет как можно быстрее обезопасить себя от зоны вылета. В предстоящей игре с нестабильным «Аугсбургом» у хозяев будет хорошая возможность набрать три очка. Два последних матча клуба из Бремена завершились победой над «Бохумом» (2:0) и поражением от «Айнтрахта» Ф (0:3).

«Аугсбург» не изменяет самому себе и прогнозируемо провалил старт сезона, набрав всего три балла в стартовых пяти турах. Команда вероятнее всего будет бороться за выживание в этом году, поэтому ей очень важно набирать очки со средними командами и прямыми конкурентами за 15 место и выше. В прошлом туре «Аугсбург» проиграл «Герте» (0:2), а неделей ранее минимально уступил «Хоффенхайму» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Вердер» проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Вердер» выиграл три из пяти последних матчей у «Аугсбурга»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вердер» выглядит более успешным, чем «Аугсбург» на данный момент и на своем поле обязан набирать очки, чтобы улучшить турнирное положение. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.