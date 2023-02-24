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«Вердер» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2023)

сегодня, 09:41
Вердер (Бремен)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.93. На ничейный результат можно поставить по 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.993.873.82
Лига Ставок 2.06 3.70 3.50
1XBET 2.04 3.86 3.74

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.62.

Форма команд

«Вердер» набрал лишь шесть баллов в пяти турах Бундеслиги и старается закрепиться в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного поединка клуб из Бремена занимает 11 место с 27 баллами и уступают «Байеру» только по дополнительным характеристикам. В прошлом туре «Вердер» проиграл на выезде «Айнтрахту» Ф (0:2), а ранее с тем же счетом на своем поле уступил «Боруссии» Д (0:2).

«Бохум» проиграл большинство последних матчей и вновь появляются разговоры о том, что клуб может быть очень близок к вылету. Сейчас он занимает 16 место с 19 баллами, и чтобы действительно сохранить свое место в Бундеслиге, футболистам необходимо настроиться на борьбу в каждой игре. Два последних матча «Бохума» завершились поражениями от «Фрайбурга» (0:2) и «Баварии» (0:3).

Информация для ставок

  • «Бохум» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • Пять из семи последних домашних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»
  • «Вердер» выиграл четыре последних встречи с «Бохумом»
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вердер» выглядит более успешным, чем «Бохум» на данный момент и на своем поле обязан набирать очки, чтобы сохранить позицию в турнирной таблице. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.44 1.34 2.19 1.75 1.72 2.23
Лига Ставок 2.14 1.69 1.70 2.13
1XBET 2.18 1.80
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:36
Думаю, что Вердер на проиграет у себя дома разобранному Бохуму...
Гость
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