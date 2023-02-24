«Вердер» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2023)

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сегодня, 09:41

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.93. На ничейный результат можно поставить по 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.62.

Форма команд

«Вердер» набрал лишь шесть баллов в пяти турах Бундеслиги и старается закрепиться в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного поединка клуб из Бремена занимает 11 место с 27 баллами и уступают «Байеру» только по дополнительным характеристикам. В прошлом туре «Вердер» проиграл на выезде «Айнтрахту» Ф (0:2), а ранее с тем же счетом на своем поле уступил «Боруссии» Д (0:2).

«Бохум» проиграл большинство последних матчей и вновь появляются разговоры о том, что клуб может быть очень близок к вылету. Сейчас он занимает 16 место с 19 баллами, и чтобы действительно сохранить свое место в Бундеслиге, футболистам необходимо настроиться на борьбу в каждой игре. Два последних матча «Бохума» завершились поражениями от «Фрайбурга» (0:2) и «Баварии» (0:3).

Информация для ставок

«Бохум» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних домашних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«Вердер» выиграл четыре последних встречи с «Бохумом»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вердер» выглядит более успешным, чем «Бохум» на данный момент и на своем поле обязан набирать очки, чтобы сохранить позицию в турнирной таблице. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.