«Вердер» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (20.05.2023)

1684322367

вчера, 14:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. 0На ничейный результат можно поставить по 3.85, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 2.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

«Вердер» набрал всего три очка в пяти последних турах Бундеслиги, что нельзя назвать хорошим результатом. Тем не менее, клуб из Бремена занимает 12 место с 35 очками и практически не имеет шансов покинуть Бундеслигу. В матче с «Кельном» хозяевам будет достаточно одной ничьи, чтобы официально сохранить прописку в элитном дивизионе. Два последних поединка «Вердера» завершились поражениями от «РБ Лейпциг» и «Баварии» с одинаковым счетом (1:2).

«Кельн» добивается побед в последних нескольких матчах Бундеслиги, но уже не претендует на места в еврокубках. Команда занимает 10 место с 41 баллом и отстает от ближайшего соперника на четыре балла. В игре с «Вердером» у гостей будет хорошая возможность продлить победную серию, учитывая нестабильность соперника. В недавнем матче «Кельн» неожиданно обыграл на выезде «Байер» (2:1), а позже разгромил «Герту» (5:2).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Кельна» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Вердер» выиграл всего одну встречу из десяти последних в чемпионате Германии

«Кельн» выиграл две из пяти последних встреч с «Вердером»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Команды в последних встречах регулярно забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот раз также ни одна команда не уйдет с поля без пропущенного мяча. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.