«Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.05.2023)

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вчера, 18:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 2.15. Поставить на «Атлетик» можно по 3.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Вильярреал» серьезно отстает от четвертого места, однако впереди еще пять туров, которые могут изменить ситуацию. «Желтая субмарина» в своем активе 54 балла и проигрывает «Реалу» Сосьедад семь пунктов, поэтому в этой встрече хозяевам нужна исключительно победа и осечка прямого конкурента. В прошлом туре «Вильярреал» разошелся миром с «Валенсией» (1:1) на выезде, а ранее переиграл на своем поле «Сельту» (3:1).

«Атлетик» борется за зону еврокубков, но в последних матчах разочаровывает своих болельщиков. На данный момент команда из Бильбао занимает восьмое место 47 баллов, и чтобы пробиться выше, гостям нужно набирать очки практически в каждом матче. Два последних поединка басков завершились минимальным домашним поражением от «Бетиса» (1:1) и ничьей с «Мальоркой» (1:1).

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Атлетик» не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд

«Вильярреал» не может обыграть «Атлетик» на протяжении восьми матчей подряд

Прогноз

«Вильярреал» имеет проблемы с «Атлетиком» и редко у него выигрывает. Предполагаем, что и в этот раз хозяева не смогут достичь победы. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.