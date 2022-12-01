«Вильярреал» Б — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (03.12.2022)

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вчера, 07:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вильярреал» Б. Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Леганеса» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.85

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Вероятность исхода «обе забьют» — коэффициент 2.03.

Форма команд

«Вильярреал» Б выступает с периодическим успехом и находится в середине турнирной таблицы, а именно на 13 месте. Команда набрала уже 23 очка, опережая зону вылета на семь пунктов, поэтому может себя чувствовать в относительной безопасности. В случае победы над «Леганесом», хозяева обойдут его в турнирной таблице, что является хорошей мотивацией. Два последних матча «Вильярреала» Б завершились поражением от «Алавеса» (0:2) и победой над «Ибицей» (1:0).

«Леганес» давно не проигрывает в чемпионате, но результаты на старте сезоне не дают команде идти в лидерах Сегунды. Сейчас коллектив занимает только 11 место в таблице с 24 набранными баллами, но от зоны плей-офф он находится на расстоянии одной победы. В матче с «Вильярреалом» гостям очень важно победить, чтобы продолжить свое возвращение на вершину. В прошлом матче «Леганес» выиграл на своем поле у «Гранады» (1:0), а ранее сыграл вничью с хихонским Спортингом (2:2).

Информация для ставок

«Леганес» проиграл только один поединок из последних десяти в основное время

«Вильярреал» Б не проигрывает на своем поле уже 17 матчей подряд

В единственном товарищеском матче между клубами сильнее оказался «Вильярреал» Б (2:1)

Прогноз

Матч обещает быть интересным ведь обе команды умеют как атаковать, так и обороняться. Предполагаем, что в конечном итоге клубы поделят очки, а поставить на ничью можно по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.