«Вильярреал» – «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.12.2022)

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вчера, 13:13

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Вильярреал» не показывает высоких результатов в этом сезоне Ла Лиги, и чтобы закончить сезон в зоне еврокубков. Перед стартом очередного тура «желтая субмарина» идет только на девятом месте с 21 набранным баллом и опережает своего нынешнего соперника на два пункта. В прошлом матче в рамках кубка Испании «Вильярреал» прошел «Гихуэло» только в дополнительное время (2:1), а ранее обыграл в товарищеской встрече «Наполи» (3:2).

«Валенсия» уже давно играет нестабильно в чемпионате и рассчитывать на высокие места в такой ситуации не приходится. Команда стала середняком Ла Лиги, которая может иногда выдать хороший матч против одного из грандов чемпионата. Сейчас коллектив расположился на десятой позиции с 19 баллами. Два последних матча «Валенсии» завершились поражениями в товарищеских матчах от « АЗ Алкмаар» (1:3) и «Ноттингем Форест» (1:2).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вильярреал» проиграл «Валенсии» четыре из шести последних матчей

Прогноз

«Вильярреал» играет на своем поле и в последних матчах часто выигрывает. Предполагаем, что в этот раз хозяева улучшат личную статистику с соперником и одержат победу, поставить на которую можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.