«Вильярреал» – «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.12.2022)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.
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завтра, 18:15
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Вильярреал» не показывает высоких результатов в этом сезоне Ла Лиги, и чтобы закончить сезон в зоне еврокубков. Перед стартом очередного тура «желтая субмарина» идет только на девятом месте с 21 набранным баллом и опережает своего нынешнего соперника на два пункта. В прошлом матче в рамках кубка Испании «Вильярреал» прошел «Гихуэло» только в дополнительное время (2:1), а ранее обыграл в товарищеской встрече «Наполи» (3:2).
«Валенсия» уже давно играет нестабильно в чемпионате и рассчитывать на высокие места в такой ситуации не приходится. Команда стала середняком Ла Лиги, которая может иногда выдать хороший матч против одного из грандов чемпионата. Сейчас коллектив расположился на десятой позиции с 19 баллами. Два последних матча «Валенсии» завершились поражениями в товарищеских матчах от «АЗ Алкмаар» (1:3) и «Ноттингем Форест» (1:2).
Информация для ставок
- «Вильярреал» выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Вильярреал» проиграл «Валенсии» четыре из шести последних матчей
Прогноз
«Вильярреал» играет на своем поле и в последних матчах часто выигрывает. Предполагаем, что в этот раз хозяева улучшат личную статистику с соперником и одержат победу, поставить на которую можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.