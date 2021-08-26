«Витесс» — «Андерлехт». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (26.08.2021)

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сегодня, 10:23

В рамках четвертого квалификационного раунда Лиги конференций мы увидим битву «Витесса» и «Андерлехта».

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой игре нет, котировки практически равны. Поставить на победу «Витесса» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.67. В случае победы «Андерлехта» зайдет коэффициент 2.47. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Витесс» в первом поединке плей-офф раунда отправился в Бельгию, где провел отличную игру, забив три гола. Голов не хватило для победы, но результат (3:3) дает команде неплохие шансы в ответной встрече зацепиться за необходимый результат и выйти в групповой этап соревнования.

«Андерлехт», который недавно усилился форвардом «Баварии», дома пропустил три гола и был вынужден довольствоваться результативной ничьей (3:3). Но команда не огорчается, так как находится на ходу, а результаты последних игр дают уверенность в том, что коллектив сможет одержать выездную победу и выйти в групповую стадию ЛК.

Информация для ставок

• «Витесс» выиграл две игры из пяти крайних

• Беспроигрышная серия «Андерлехта» составляет шесть игр

• Шесть из семи последних встреч с участием «Андерлехта» завершились результатом ТБ 2.5

• «Витесс» пропускает в 16 из 17 последних поединков

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.