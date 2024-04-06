«Вольфсбург» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (07.04.2024)

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сегодня, 13:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Боруссии» М оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Вольфсбург» только в прошлом туре прервал серию без побед в чемпионате Германии выездным успехом с «Вердером» (2:0). Команда идет на 14 месте с 28 баллами и только по дополнительным характеристикам уступает нынешнему сопернику. Победа любой из команд позволит максимально обезопасить себя от зоны вылета. В еще одном недавнем поединке «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу» (1:3).

«Боруссия» М редко радует болельщиков победами и хочет как можно быстрее закончить сезон. Как и у «Вольсфбурга», клуб имеет 28 баллов и имеет запас в восемь очков перед зоной вылета. Чтобы как минимум отпустить конкурента вперед, гостям достаточно не проиграть, а победа и вовсе может позволить подняться на одну-две позиции. В двух последнем матчах «Боруссия» М проиграла «Фрайбургу» в чемпионате и одолела «Эйпен» в товарищеской встрече (2:0).

Информация для ставок

«Боруссия» М выиграла только два поединка из десяти последних

·«Вольфсбург» не может выиграть на своем поле уже семь матчей подряд

Три встречи между клубами из пяти последних в основное время завершились вничью

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

В последних личных встречах между собой команды редко обмениваются забитыми мячами. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.