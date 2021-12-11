«Вольфсбург» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (11.12.2021)

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сегодня, 18:08

Увлекательный поединок двух интересных команд подарит нам 15 тур чемпионата Германии, где «Вольфсбург» ждет в гости «Штутгарт». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.86. Победа «Штутгарта» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Вольфсбург» после удачных поединков в Бундеслиге вновь начинает терять очки, что сдвинуло их уже на восьмое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 20 очков, а отставание от лидера составляет уже 14 баллов. На днях команда вылетела из группы Лиги Чемпионов, проиграв решающий матч «Лиллю» (1:3). Тренерскому штабу нужно усиление и большая работа над ошибками. Последние два матча «Вольфсбурга» в Бундеслиге завершились поражениями от «Майнца» (0:3) и «Боруссии» (1:3).

«Штутгарт» старается в последних матчах цепляться за очки и перед стартом очередного тура команде удается оставаться вне зоны вылета. Коллектив набрал 14 очков и находится на пятнадцатом месте, однако их ждет сложное расписание, где необходимо набирать очки, чтобы не опуститься ниже. В прошлой игре чемпионата Германии «Штутгарт» сыграл вничью с «Гертой» (2:2), а туром ранее обыграл на своем поле «Майнц» (2:1).

Информация для ставок

Вольфсбург проиграл 4 последних матча подряд во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Штутгарт» не может выиграть на выезде уже шесть встреч подряд

«Вольфсбург» выиграл девять из десяти домашних матчей со «Штутгартом»

Прогноз

Исходя из статистики, «Вольфсбург» удачно играет с «Бохумом», особенно являясь хозяевами встречи. Предполагаем, что и в этот раз хозяева окажутся сильнее. Сделать ставку на победу «Вольфсбурга» можно по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Мелбет.