«Вольфсбург» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (16.09.2023)

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вчера, 11:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Униона» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Вольфсбург» набрал шесть очков в первых турах чемпионата Германии и занимает седьмое место с шестью баллами, деля его сразу с несколькими соперниками. Коллектив намерен вернуться в зону еврокубков и пробиться в них на следующий сезон, а поэтому уже сейчас обязан стабильно набирать очки. В двух последних матчах Бундеслиги «Вольфсбург» проиграл на выезде «Хоффенхайму» (1:3) и переиграл «Кельн» (2:1).

«Унион» находится рядом с «Вольфсбургом», набрав те же шесть пунктов, но при этом обходит конкурента по дополнительным показателям. Команду совсем скоро ждет дебют в Лиге Чемпионов, поэтому футболистам будет непросто настроиться на игру чемпионата Германии. В прошлом туре коллектив крупно проиграл на своем поле «Униону» (0:3), а ранее разгромил на выезде «Дармштадт» (4:1).

Информация для ставок

«Вольфсбург» одержал только четыре победы в десяти последних матчах

«Унион» выиграл четыре из пяти последних выездных поединков

«Вольфсбург» проиграл три из пяти последних поединков с «Унион»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Унион» крупно проиграл последний тур и в этом матче вполне вероятно будет выглядеть нестабильно. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу «Вольфсбурга» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.