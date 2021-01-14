«Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич»: прогноз на матч Премьер-Лиги (16.01.2021)

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14 января 2021, 09:35

В субботу, 16 января 2021 года, две неуступчивые английские команды сыграют в «Дерби черной страны». Эксперты из букмекерских контор уже сделали свой прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Матч «Вулверхэмптона» против «Вест Бромвича» называют «Дерби черной страны». Этот поединок совершенно точно порадует яркими хайлайтами и потрясающей атмосферой. Букмекеры БК Мелбет считают главным фаворитом этого матча «Вулверхэмптон», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,49.

Ничейный исход этого противостояния также привлек внимание букмекеров. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,24. В победу гостей совсем никто не верит, на их триумф можно сделать ставку с коэффициентом 7,50.

Форма команд

В последних матчах «Вулверхэмптон» демонстрирует не самые привлекательные для болельщиков результаты. Команда под руководством Нуну Эшпириту Санту выиграла лишь один матч из пяти, это была минимальная победа над «Кристал Пэлас».

«Вулверхэмптон» находится на 14-й строчке в турнирной таблице с 22 очками. У гостей ситуация еще хуже. «Вест Бромвич» находится на 19-й строчке в турнирной таблице, а от последнего места их отделяет всего три очка. Свои последние матчи команда проиграла, все идет к тому, что гости вылетят из чемпионата.

Информация для ставок

В последних пяти матчах между этими командами «Вулверхэмптон» побеждал лишь дважды

Самой крупной ничьей в истории этого противостояния является матч со счетом 4:4

Прогноз

Это будет очень насыщенное на события и жаркое противостояние двух команд, которые не хотят вылететь в низший дивизион. «Вулверхэмптон» совершенно точно не захочет оказаться в Чемпионшипе, поэтому будет драться изо всех сил.

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу хозяев поля с преимуществом в 1-2 гола с коэффициентом 2,02.