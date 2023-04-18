«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (20.04.2023)

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сегодня, 13:37

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 2. Успех бельгийского клуба оценивается по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.6.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.85. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» уже вписал свое имя в историю турнира и даже имеет шанс сходу добраться до полуфинала Лиги Европы. В первом матче команда больше оборонялась, но отстояла ничью, а уже на своем стадионе наверняка попробует сыграть несколько смелее. В чемпионате Бельгии коллектив занимает второе место с 72 баллами и отстает от лидера всего на два пункта. В прошлой игре «Юнион Сент-Жиллуаз» одолел «Серен Юнайтед» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Байером» в рамках Лиги Европы (1:1).

«Байер» набрал хороший ход во второй половине сезона, а ничью в Леверкузене можно списать на невезение, ведь «фармцевты» провели неплохой поединок. Таким образом, гостям придется играть на победу на выезде, что определенно сделает матч интереснее. Что касается Бундеслиги, то в ней команда занимает шестое место с 44 баллами, а в последнем туре поделила очки с «Вольфсбургом» (0:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд во всех турнирах

Немецкий клуб забивал в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этой встрече, и мы предполагаем, что клуб из Леверкузена добьется успеха и выхода в следующую стадию турнира. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.