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«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (20.04.2023)

сегодня, 13:37
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 2. Успех бельгийского клуба оценивается по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.6.

Лига Европы 2022/2023
Юнион Сент-Жиллуаз
Байер
НичьяВыигрышНичьяПроигрышВыигрыш
- : -
20 апреля 2023, 22:00
четверг
1 - 1
Первый матч
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.673.672.04

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.85. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» уже вписал свое имя в историю турнира и даже имеет шанс сходу добраться до полуфинала Лиги Европы. В первом матче команда больше оборонялась, но отстояла ничью, а уже на своем стадионе наверняка попробует сыграть несколько смелее. В чемпионате Бельгии коллектив занимает второе место с 72 баллами и отстает от лидера всего на два пункта. В прошлой игре «Юнион Сент-Жиллуаз» одолел «Серен Юнайтед» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Байером» в рамках Лиги Европы (1:1).

«Байер» набрал хороший ход во второй половине сезона, а ничью в Леверкузене можно списать на невезение, ведь «фармцевты» провели неплохой поединок. Таким образом, гостям придется играть на победу на выезде, что определенно сделает матч интереснее. Что касается Бундеслиги, то в ней команда занимает шестое место с 44 баллами, а в последнем туре поделила очки с «Вольфсбургом» (0:0).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились исходом «обе забьют»
  • «Байер» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд во всех турнирах
  • Немецкий клуб забивал в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этой встрече, и мы предполагаем, что клуб из Леверкузена добьется успеха и выхода в следующую стадию турнира. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.43 2.00 1.87 1.57 2.48
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:56
Юнион в первом матче смотрелся и близко не хуже оппонента. Это, плюс то, что Герартс дал отдохнуть костяку перед ответным поединок с свое поле и переоценка возможностей Леверкузене, исходя только из опыта и заставляют играть от сине-желтых с иксом. Физически вице-чемпион Бельгии также больше на неделе понравился. Очень не удивлюсь если сам поединок перейдет в дополнительное время, но в основное здесь не вижу поражения хозяев однозначно.
Гость
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