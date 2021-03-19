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«Ювентус» — «Беневенто». Прогноз на матч Серии А (21.03.2021)

вчера, 21:01

В 28-м туре Серии А «Ювентус» принимает дома крепкого середняка «Беневенто». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.9117.60
Лига Ставок 1.19 7.40 15.00
Фонбет 1.18 7.40 15.00
Мелбет 1.20 8.00 16.00
Pin-Up.ru 1.19 7.20 16.00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.19. Рискнуть на триумф гостей можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.06, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.82.

Форма команд

«Ювентус» идет на третьем месте в чемпионате и догнать лидера Серии А «Интер» у команды шансов практически нет. После вылета из Лиги Чемпионов от «Порту», на команду обрушился поток критики. Последние две игры «Ювентуса» закончились победами над «Кальяри» (3:1) и «Порту» в Лиге Чемпионов (3:2 в дополнительное время).

«Беневенто» очень близок к зоне вылета и последние неутешительные результаты команды толкают их все ниже. На данный момент клуб занимает 16 место, имея в активе 26 очков. В последней игре «Беневенто» крупно проиграл «Фиорентине» (1:4), а туром ранее сыграл вничью со «Специей» (1:1).

Информация для ставок

  • Три последних встречи команд завершались исходом «обе забьют»
  • «Ювентус» не проигрывает дома уже 12 матчей подряд во всех турнирах
  • «Беневенто» не выигрывает уже 11 матчей в Серии А
  • Последние три выездные встречи «Беневенто» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» еще не решил свои турнирные задачи в этом сезоне, поэтому команда будет максимально настроена на победу. В такой ситуации у гостей шансов становится очень мало. Сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой -2 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.86.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Фиорентина» — «Милан».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.42 2.34 1.65
Лига Ставок 2.85 1.43 2.28 1.64
Мелбет 2.78 1.42
Pin-Up.ru 5.70 1.15 3.00 1.41 2.35 1.62
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STVA 1
STVA 1
вчера в 21:08, ред.
Юве 3:0
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