«Ювентус» — «Беневенто». Прогноз на матч Серии А (21.03.2021)

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вчера, 21:01

В 28-м туре Серии А «Ювентус» принимает дома крепкого середняка «Беневенто». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.19. Рискнуть на триумф гостей можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.06, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.82.

Форма команд

«Ювентус» идет на третьем месте в чемпионате и догнать лидера Серии А «Интер» у команды шансов практически нет. После вылета из Лиги Чемпионов от «Порту», на команду обрушился поток критики. Последние две игры «Ювентуса» закончились победами над «Кальяри» (3:1) и «Порту» в Лиге Чемпионов (3:2 в дополнительное время).

«Беневенто» очень близок к зоне вылета и последние неутешительные результаты команды толкают их все ниже. На данный момент клуб занимает 16 место, имея в активе 26 очков. В последней игре «Беневенто» крупно проиграл «Фиорентине» (1:4), а туром ранее сыграл вничью со «Специей» (1:1).

Информация для ставок

Три последних встречи команд завершались исходом «обе забьют»

«Ювентус» не проигрывает дома уже 12 матчей подряд во всех турнирах

«Беневенто» не выигрывает уже 11 матчей в Серии А

Последние три выездные встречи «Беневенто» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» еще не решил свои турнирные задачи в этом сезоне, поэтому команда будет максимально настроена на победу. В такой ситуации у гостей шансов становится очень мало. Сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой -2 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.86.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Фиорентина» — «Милан».