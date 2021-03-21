ГлавнаяВсе матчи
Матчи Италия. Серия А 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-03-21
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-09-30
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-04
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2021-01-03
2021-01-06
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-07
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-20
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-09
2021-05-12
2021-05-16
2021-05-23
Ювентус - Беневенто
Верона - Аталанта
Удинезе - Лацио
Сампдория - Торино
Фиорентина - Милан
Рома - Наполи

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Беневенто

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 0:1 Логотип футбольный клуб Беневенто Беневенто
Ювентус
Беневенто
0 : 1
завершен
21 марта 2021, 17:00
воскресенье
Смотреть трансляцию
Италия. Серия А 2020/2021, 28 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 2
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.8717.62
Лига Ставок 1.18 8.00 15.00
Фонбет Live! 61.00 5.00 1.20
Мелбет 1.17 8.20 18.60
Pin-Up.ru 1.18 8.10 18.00
    Еще
     
    17' Бернардески Федерико (33)
     
    2
    73' Рабьо Адриен (25) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
    73' Рамос Артур (5) уходит с поля, Бентанкур Родриго (30) вышел на поле
     
    90+2' Бентанкур Родриго (30)
     
    9' Туйя Алессандро (13)
     
    69' (0:1) Гайч Адольфо (7)
     
    2
    73' Фулон Даам (18) уходит с поля, Тельо Андрес (8) вышел на поле
    73' Лападула Джанлука (9) уходит с поля, Капрари Джанлука (17) вышел на поле
     
    75' Калдирола Лука (5)
     
    77' Барба Федерико (93)
     
    2
    83' Хетемай Перпарим (56) уходит с поля, Дабо Брайан (14) вышел на поле
    83' Гайч Адольфо (7) уходит с поля, Ди Серио Джузеппе (20) вышел на поле
     
    84' Тельо Андрес (8)
    Голы
    69’ 0:1 Гайч Адольфо
    Наказания
    9’ Туйя Алессандро
    Бернардески Федерико 17’
    75’ Калдирола Лука
    77’ Барба Федерико
    84’ Тельо Андрес
    Бентанкур Родриго 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    МакКенни Уэстон Рабьо Адриен 73’
    Бентанкур Родриго Рамос Артур 73’
    73’ Тельо Андрес Фулон Даам
    73’ Капрари Джанлука Лападула Джанлука
    83’ Дабо Брайан Хетемай Перпарим
    83’ Ди Серио Джузеппе Гайч Адольфо
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 7
    		7 Удары в створ 1
    		12 Фолы 13
    		9 Угловые 1
    		5 Офсайды 3
    		73% Владение мячом 27%
    		0 Cэйвы 8
    		2 Предупреждения 4
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    22 марта в 22:21, ред.
    Пипо Инзаги оказался более мастеровитым в связке с Пирло,для продвижения Милана в топ4.
    SAFqwer
    SAFqwer
    22 марта в 19:27
    Смолов тоже забивал Реалу и Барсе, теперь вот Туле забивает...Кокоша тоже забивал... стулом по голове забивал....в косяк забивал....в серии А не забивал... И забьёт ли хоть раз? Ну хоть разочек Сашко, будь лаской... или как там на его родине говорят...
    P.S. Парень может уехать из деревни, а вот деревня из парня никогда.
    Колхозник, став миллионером, колхозником быть не перестаёт...
    Интер чемпион 19
    Интер чемпион 19
    22 марта в 12:30
    Андреа Пирло был легендарным футболистом в составе Милана.Но как только связался с Ювентусом,то и воспоминания о нём как о хорошем футболисте связаны именно с Миланом.Поэтому Пирло тут не виноват.

    Беневенто поздравляю с заслуженной победой над Ювой.Только вот болельщики Ювы куда то пропали
    galem72
    galem72
    22 марта в 09:41
    Беневенто молодцы!
    амурец
    амурец
    22 марта в 06:06
    о как, неожиданно
    Camellot
    Camellot
    22 марта в 04:23
    Как же это хорошо
    CSKA2012
    CSKA2012
    22 марта в 01:00
    Ну вот , а вы говорили дерево дерево, оказывает Михалыч его не так использовал.
    mangox33
    mangox33
    22 марта в 00:16
    Хочется почитать эеспертов в ветке когда отдавали Гаича)). Все запротоколироваго)
    Comentarios
    Comentarios
    21 марта в 23:37
    Гайч )
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    21 марта в 22:56
    Получается, Тамбов с Уралом в разы сильнее ювы)
    Bom Bom
    Bom Bom
    21 марта в 22:52
    Пирло по старой памяти сыгрыл на Пиппо
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    21 марта в 22:29
    Со штрафного всего лишь раз забил за всё время выступлений за клуб. Тянет команду вниз!!!
    DEIVID_33
    DEIVID_33 ответ Per4ick (раскрыть)
    21 марта в 22:26
    Кулушевский стоил в 7 раз дороже чем Педри, ещё и старше на 2 года.
    Roger Young
    Roger Young
    21 марта в 22:21
    Неплохо для Гайча. Молодец
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    21 марта в 22:01
    во как взбодрился адольф ,уехав от картофельного в италию
    Vave666
    Vave666 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
    21 марта в 21:55
    Согласен, Челси легенду клуба поменяли на тренера и пошло!)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ mavros_7171 (комментарий удален) (раскрыть)
    21 марта в 21:48
    Майк Оливер не даст соврать.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Agamaga........ (раскрыть)
    21 марта в 21:46
    в предыдущем матче ротгрузил ТРИ мяча,теперь пора и отдохнуть,дать другим проявить себя,к примеру поляку.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    21 марта в 21:43
    для Гайча забить команде РПЛ являлось миссией не выполнимой,а вот в ворота Щесного - обыденностью. Видимо аргентинец внимательно смотрел игру Порту. ахаха____
    Legend 6
    Legend 6
    21 марта в 21:35
    Ювентус проиграл на классе. А Роналду в очередной раз доказал что без левого пенальти он не может забить
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 3ton (раскрыть)
    21 марта в 21:27
    Половина наград сомнительные
    Scarlet Witch
    Scarlet Witch
    21 марта в 21:22, ред.
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает неудачно исполнять штрафные удары в составе туринского клуба.
    В матче с «Беневенто» (0:1) в рамках Серии А португалец дважды пробил со штрафного. Оба раза 36-летний игрок попал в стенку.
    Роналду 69 раз пытался забить со штрафного. Единственный гол со штрафного за время выступлений в составе «Юве» Роналду забил в июле 2020 года в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1).

    Ахахахаха. Лучший исполнитель штрафных.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
    21 марта в 21:22
    Месси спокойно играет с Педри, Пучем, Араухо, Мингесой и остальными молодыми игроками.
    А какой толк с Коутинью, Дембеле, Гризманна? Один вообще не играет, остальные два раз в месяц отличаются голом.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ Per4ick (раскрыть)
    21 марта в 21:18
    Месси играет с Тринканами, Педри, Тодибами и Мингесами и на данный момент в финале кубка и на втором месте чемпионата, впереди реал мадрида.
    juvenale
    juvenale ответ Sexual Harassment (раскрыть)
    21 марта в 21:14
    это почему он чудом вышел из группы лч заняв первое место и сделав это досрочно)
    blitz
    blitz
    21 марта в 21:10
    Летом ждём Гайча обратно из аренды в ЦСКА.
    3ton
    3ton
    21 марта в 21:04, ред.
    Роналду незаслуженную награду в Италии получил и зазвездился?
    Пенальти не завезли ?
    ВАР с офсайдов не даёт забивать?
    Чтобы гол забить , 20ти ударов в сторону ворот мало ударить?
    Гениальный футболист современности ))
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
    21 марта в 20:59
    интересно Роналду у тебя тоже был виноват в первом круге когда не играл, но Ювентус все равно не обыграл Беневенто? боюсь представить как бы истерил Месси будь в его команде кулусевски, но ему подавай чемпионом мира за 120 лямов, поэтому он никуда и не рыпается, а если и рыпается то шантажом
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    21 марта в 20:59
    Беневенто на классе
    Scarlet Witch
    Scarlet Witch
    21 марта в 20:59
    Тащёр даже Беневенто уже стату набить не может. Пора на пенсию.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100