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0 : 1
завершен
21 марта 2021, 17:00
воскресенье
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 2
|69’
|0:1
|Гайч Адольфо
|9’
|Туйя Алессандро
|Бернардески Федерико
|17’
|75’
|Калдирола Лука
|77’
|Барба Федерико
|84’
|Тельо Андрес
|Бентанкур Родриго
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|МакКенни Уэстон
|Рабьо Адриен
|73’
|Бентанкур Родриго
|Рамос Артур
|73’
|73’
|Тельо Андрес
|Фулон Даам
|73’
|Капрари Джанлука
|Лападула Джанлука
|83’
|Дабо Брайан
|Хетемай Перпарим
|83’
|Ди Серио Джузеппе
|Гайч Адольфо
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|21
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|1
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|12
|Фолы
|13
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|9
|Угловые
|1
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|5
|Офсайды
|3
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|73%
|Владение мячом
|27%
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|0
|Cэйвы
|8
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|2
|Предупреждения
|4
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P.S. Парень может уехать из деревни, а вот деревня из парня никогда.
Колхозник, став миллионером, колхозником быть не перестаёт...
P.S. Парень может уехать из деревни, а вот деревня из парня никогда.
Колхозник, став миллионером, колхозником быть не перестаёт...
Беневенто поздравляю с заслуженной победой над Ювой.Только вот болельщики Ювы куда то пропали
Беневенто поздравляю с заслуженной победой над Ювой.Только вот болельщики Ювы куда то пропали
В матче с «Беневенто» (0:1) в рамках Серии А португалец дважды пробил со штрафного. Оба раза 36-летний игрок попал в стенку.
Роналду 69 раз пытался забить со штрафного. Единственный гол со штрафного за время выступлений в составе «Юве» Роналду забил в июле 2020 года в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1).
Ахахахаха. Лучший исполнитель штрафных.
В матче с «Беневенто» (0:1) в рамках Серии А португалец дважды пробил со штрафного. Оба раза 36-летний игрок попал в стенку.
Роналду 69 раз пытался забить со штрафного. Единственный гол со штрафного за время выступлений в составе «Юве» Роналду забил в июле 2020 года в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1).
Ахахахаха. Лучший исполнитель штрафных.
А какой толк с Коутинью, Дембеле, Гризманна? Один вообще не играет, остальные два раз в месяц отличаются голом.
А какой толк с Коутинью, Дембеле, Гризманна? Один вообще не играет, остальные два раз в месяц отличаются голом.
Пенальти не завезли ?
ВАР с офсайдов не даёт забивать?
Чтобы гол забить , 20ти ударов в сторону ворот мало ударить?
Гениальный футболист современности ))
Пенальти не завезли ?
ВАР с офсайдов не даёт забивать?
Чтобы гол забить , 20ти ударов в сторону ворот мало ударить?
Гениальный футболист современности ))