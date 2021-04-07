«Ювентус» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (07.04.2021)

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вчера, 15:45

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам перенесенный матч 3-го тура чемпионата Италии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.97. Победа «Лацио» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ювентус» идет на четвертом месте и отрыв от лидера составляет уже 12 очков, а такое отставание отыграть практически невозможно. Главной целью команды до конца сезона становится попадание в Лигу Чемпионов, и матч с «Наполи» станет в этом плане одним из решающих поединков. В прошлом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (2:2), а ранее неожиданно проиграл «Беневенто» (0:1).

«Наполи» находится в хорошей форме и имеет победную серию в чемпионате из нескольких матчей. Коллектив из Неаполя подходит к этому поединку в отличном настроении и готов бороться за место в первой четверке команд. Последние две игры «Наполи» закончились победами над «Кротоне» (4:3) и «Ромой» (2:0).

Информация для ставок

• «Наполи» выиграл четыре матча подряд в Серии А

• «Ювентус» проиграл всего одну игру из последних десяти матчей на своем поле во всех турнирах

• «Наполи» забивает на выезде восемь матчей подряд

Прогноз

«Ювенсус» на данный момент очень нестабилен, и спрогнозировать, как он сыграет в этом матче довольно сложно. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет. Обе команды будут иметь хорошие шансы отличиться в воротах соперника.

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