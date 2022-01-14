«Зандхаузен» — «Ян» Регенсбург. Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.01.2022)

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вчера, 18:27

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает гостям по коэффициенту 2.44 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Зандхаузена» будет стоить 2.9, а ничейный исход можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.57.

Вероятность низового матча составляет коэффициент 2.12 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Ян» Регенсбург еще совсем недавно шел среди лидеров второй Бундеслиги, однако в последних пяти турах коллектив набрал всего три очка. Вряд ли у клуба будут реальные шансы побороться за выход в Бундеслигу. Чтобы вернуть себе возможность бороться за более высокие места, тренерскому штабу следует поработать над обороной, ведь в последнее время команда пропускает много (28 мячей в сезоне). В прошлой игре «Ян» Регенсбург проиграл «Дармштадту» (0:2), а ранее уступили «Вердеру» (2:3).

«Зандхаузен» привычно для себя располагается внизу турнирной таблицы, но в последних трех матчах команда смогла набрать очки. Перед началом очередного тура второй Бундеслиги коллектив расположился на 16 месте и набрал 17 очков, отставая от ближайшего оппонента на три пункта. В двух последних матчах чемпионата «Зандхаузен» неожиданно обыграл на выезде «Фортуну» (1:0) и сыграл вничью с «Хольштайн» (2:2).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Зандхаузена» завершились исходом «обе забьют»

«Ян» Регенсбург проиграл три последних выездных матча

«Ян» Регенсбург выиграл три из пяти последних поединков у «Зандхаузена»

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектив находятся не в лучшей форме, поэтому ожидается аккуратная и закрытая игра, которая не порадует болельщиков большим количеством забитых мячей. Исходя из этого предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Фонбет.