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«Зандхаузен» — «Ян» Регенсбург. Прогноз на матч второй Бундеслиги (16.01.2022)

вчера, 18:27

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает гостям по коэффициенту 2.44 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Зандхаузена» будет стоить 2.9, а ничейный исход можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.57.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.183.642.25
Мелбет 2.80 3.54 2.44
BetBoom 2.91 3.51 2.35

Вероятность низового матча составляет коэффициент 2.12 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Ян» Регенсбург еще совсем недавно шел среди лидеров второй Бундеслиги, однако в последних пяти турах коллектив набрал всего три очка. Вряд ли у клуба будут реальные шансы побороться за выход в Бундеслигу. Чтобы вернуть себе возможность бороться за более высокие места, тренерскому штабу следует поработать над обороной, ведь в последнее время команда пропускает много (28 мячей в сезоне). В прошлой игре «Ян» Регенсбург проиграл «Дармштадту» (0:2), а ранее уступили «Вердеру» (2:3).

«Зандхаузен» привычно для себя располагается внизу турнирной таблицы, но в последних трех матчах команда смогла набрать очки. Перед началом очередного тура второй Бундеслиги коллектив расположился на 16 месте и набрал 17 очков, отставая от ближайшего оппонента на три пункта. В двух последних матчах чемпионата «Зандхаузен» неожиданно обыграл на выезде «Фортуну» (1:0) и сыграл вничью с «Хольштайн» (2:2).

Информация для ставок

  • Шесть из семи последних матчей «Зандхаузена» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ян» Регенсбург проиграл три последних выездных матча
  • «Ян» Регенсбург выиграл три из пяти последних поединков у «Зандхаузена»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектив находятся не в лучшей форме, поэтому ожидается аккуратная и закрытая игра, которая не порадует болельщиков большим количеством забитых мячей. Исходя из этого предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.76 1.65 2.18
Мелбет 2.12 1.80
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:55
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:30
Игра на три результата
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