«Заря» — «Минай». Прогноз на матч УПЛ (14.08.2021)

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вчера, 10:29

В очередном туре чемпионата Украины нас ждет противостояние луганской «Зари» и закарпатского «Миная».

Ставки букмекеров

Конечно же, однозначным фаворитом этой встречи являются луганчане. Взять их победу можно по коэффициенту 1.42 в БК Мелбет. В случае неожиданной победы гостей зайдет коэффициент 7.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.8. Выбрать низовой тотал (ТМ 2.5) предлагают по коэффициенту 2.05. Взять обмен голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Луганский коллектив из года в год имеет проблемы на старте чемпионата, этот сезон не стал исключением. В трех турах команда потерпела два поражения и занимает совсем не то место, которое соответствовало бы амбициям клуба. В первом туре «Заря» проиграла «Александрии» (0:1), далее последовал разгром «Ингульца» (5:1), а в крайнем туре команда не смогла зацепиться за очки с «Динамо» (1:2).

«Минай», который недавно отказывался играть из-за букмекеров, на старте сезона уже имел перенесенные матчи, поэтому сыграл всего два поединка, в которых сначала удалось неожиданно обыграть дома «Александрию» (1:0), а затем на выезде проиграл чемпиону страны киевскому Динамо со счетом (0:2).

Информация для ставок

• «Заря» проиграла два из трех последних поединков

• В 2021 году «Минай» не выигрывал на выезде

• В последних восьми матчах «Минай» забил всего два гола

• Минувшая очная встреча завершилась победой «Зари» (1:0)

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на успех «Зари» с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.66.