ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыУкраина. Премьер-Лига 2021/2022

«Заря» — «Минай». Прогноз на матч УПЛ (14.08.2021)

вчера, 10:29

В очередном туре чемпионата Украины нас ждет противостояние луганской «Зари» и закарпатского «Миная».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.364.908.63
Мелбет 1.34 4.70 8.90
1XBET 1.33 4.80 8.90
BetBoom 1.35 5.00 9.20

Ставки букмекеров

Конечно же, однозначным фаворитом этой встречи являются луганчане. Взять их победу можно по коэффициенту 1.42 в БК Мелбет. В случае неожиданной победы гостей зайдет коэффициент 7.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.8. Выбрать низовой тотал (ТМ 2.5) предлагают по коэффициенту 2.05. Взять обмен голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Луганский коллектив из года в год имеет проблемы на старте чемпионата, этот сезон не стал исключением. В трех турах команда потерпела два поражения и занимает совсем не то место, которое соответствовало бы амбициям клуба. В первом туре «Заря» проиграла «Александрии» (0:1), далее последовал разгром «Ингульца» (5:1), а в крайнем туре команда не смогла зацепиться за очки с «Динамо» (1:2).

«Минай», который недавно отказывался играть из-за букмекеров, на старте сезона уже имел перенесенные матчи, поэтому сыграл всего два поединка, в которых сначала удалось неожиданно обыграть дома «Александрию» (1:0), а затем на выезде проиграл чемпиону страны киевскому Динамо со счетом (0:2).

Информация для ставок

• «Заря» проиграла два из трех последних поединков
• В 2021 году «Минай» не выигрывал на выезде
• В последних восьми матчах «Минай» забил всего два гола
• Минувшая очная встреча завершилась победой «Зари» (1:0)

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на успех «Зари» с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.66.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.39 2.02 1.81 1.57 2.41
Мелбет 2.02 1.78
1XBET 1.69 2.24
BetBoom 2.90 1.38 1.93 1.82 1.55 2.35
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
Вчера, 20:14Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:36
Хозяева выиграют этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100