«Заря» — «Верес». Прогноз на матч УПЛ (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 13:05

Четырнадцатый тур чемпионата Украины продолжится в Запорожье — луганская «Заря» примет на своем поле «Рух». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекеры определились легко и отдали абсолютное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зари» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет. Если есть вера в победу гостей, то ее можно взять по коэффициенту 6, в случае ничейного результата зайдет коэффициент 4.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.83. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Заря» в четверг принимала участие в Лиге конференций и, проведя неплохую игру, смогла дома обыграть софийский ЦСКА со счетом 2:0. В чемпионате страны луганчанам удалось вернуть свою третью позицию, благодаря победам над «Металлистом 1925» (6:1) и «Колосом» (1:0).

«Верес» после 13 туров занимает седьмое место в таблице, что вполне соответствует амбициям клубного руководства. Команда Юрия Вирта демонстрирует организованный футбол, который помогает регулярно добывать очки в копилку. В минувших турах ровенский клуб обыграл «Мариуполь» (2:0) и расписал нулевую ничью с «Ингульцом».

Информация для ставок

Победная серия «Зари» составляет пять матчей (с учетом дополнительного времени)

«Верес» победил лишь дважды в шести последних поединках

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились ТМ 2.5

Четыре из пяти последних игр с участием и «Зари» и «Вереса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Заря» после еврокубковой встречи будет немного уставшей, а «Верес» сыграет в своей излюбленной манере с акцентом на защиту. Скорее всего, много голов мы не увидим, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Мелбет.