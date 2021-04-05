«Зенит» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (05.04.2021)

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сегодня, 00:12

«Зенит» сыграет с подмосковными «Химками» 5 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Зенит». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 6.00 и на тотал голов больше трех по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Зенит» — лидер РПЛ , клуб идет на первой строчке с 48 пунктами. В нынешнем сезоне у команды из Санкт-Петербурга 14 побед, шесть ничьих и три поражения. Клуб забил 53 гола и пропустил 21. В последних матчах команда набрала много очков и показывает более уверенную игру, чем раньше.

«Химки» идут на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 35 пунктов. В этом сезоне у «Химок» десять побед, пять ничьих и восемь поражений. Клуб забил 30 голов и пропустил 32. В последних матчах «Химки» в хорошей форме, клуб регулярно набирает очки и может навязать серьезную борьбу «Зениту» в очной встрече.

Информация для ставок

«Зенит» выиграл в трех матчах из последних пяти

У «Зенита» 13 забитых голов в последних пяти матчах

«Химки» не проигрывают в РПЛ вот уже десять игр подряд

Прогноз

В этом матче можно поставить на ничейный исход или победу «Химок» по коэффициенту 3.50. Также можно сделать ставку на обе команды забьют по 1.95. Этот матч станет серьезной проверкой для хозяев поля, которым предстоит прервать длительную серию гостей без поражений.

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