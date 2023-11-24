«Зенит» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (25.11.2023)

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вчера, 22:15

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.33. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.55, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Зенит» практически вплотную приблизился к «Краснодару» и стремится вернуть лидерство в РПЛ в нынешнем сезоне. Сейчас клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место с 30 очками и на своем поле не должен иметь проблем с последней командой турнирной таблицы чемпионата России. Два последних официальных матча «Зенита» завершились ничьей с «Краснодаром» (1:1) и выездной победой над «Балтикой» (2:0).

«Сочи» на данный момент является самой слабой командой в РПЛ и закономерно занимает последнее место, пропустив уже 25 мячей. В активе клуба 10 очков, а отставание от двух ближайших соперников составляет два балла. В прошлом туре «Сочи» на своем поле уступил «Рубину» (0:2), а ранее поделил очки с «Динамо» (3:3).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сочи» уступил в девяти из десяти выездных встречах за последнее время

«Зенит» выиграл только два матча из пяти последних с «Сочи»

Четыре из пяти последних встреч команд в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» на своем поле захочет выступить мощно и вернуть уверенность в своих силах. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.