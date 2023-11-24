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«Зенит» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (25.11.2023)

вчера, 22:15
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.33. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.315.099.47
Лига Ставок 1.34 5.00 9.40
Pari 1.35 5.20 10.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.55, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Зенит» практически вплотную приблизился к «Краснодару» и стремится вернуть лидерство в РПЛ в нынешнем сезоне. Сейчас клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место с 30 очками и на своем поле не должен иметь проблем с последней командой турнирной таблицы чемпионата России. Два последних официальных матча «Зенита» завершились ничьей с «Краснодаром» (1:1) и выездной победой над «Балтикой» (2:0).

«Сочи» на данный момент является самой слабой командой в РПЛ и закономерно занимает последнее место, пропустив уже 25 мячей. В активе клуба 10 очков, а отставание от двух ближайших соперников составляет два балла. В прошлом туре «Сочи» на своем поле уступил «Рубину» (0:2), а ранее поделил очки с «Динамо» (3:3).

Информация для ставок

  • «Зенит» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Сочи» уступил в девяти из десяти выездных встречах за последнее время
  • «Зенит» выиграл только два матча из пяти последних с «Сочи»
  • Четыре из пяти последних встреч команд в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» на своем поле захочет выступить мощно и вернуть уверенность в своих силах. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.41 1.96 1.84 1.56 2.42
Лига Ставок 2.04 1.79 1.61 2.34
Pari 1.98 1.85
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