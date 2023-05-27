«Жирона» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.05.2023)

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вчера, 08:41

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 3.75, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.92.

Форма команд

«Жирона» набрала 49 баллов и идет на девятом месте, являясь одним из четырех претендентов на место в Лиге Конференций. Команда отстает от двух конкурентов на один балл, и чтобы иметь шансы их обойти, обязана побеждать «Бетис», который свое место в Лиге Европы практически получил. Два последних поединка «Жироны» завершились ничьей с «Сельтой» (1:1) и поражением с «Вильярреалом» (1:2).

«Бетис» может быть разочарован своим выступлением во второй половине сезона, ведь потерял возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов. Команде достаточно набрать одно очков в двух турах, чтобы остаться на пятом месте, где она сейчас находиться. Матч с «Жироной» достаточно важен для гостей и «отбывать номер» они не планируют. В прошлом туре «Бетис» проиграл на своем поле «Хетафе» (0:1), а ранее разошелся миром с «Севильей» (0:0).

Информация для ставок

«Жирона» не выигрывает уже три матча подряд в чемпионате Испании

«Бетис» проиграл четыре из десяти последних выездных матчей

«Жирона» проиграла «Бетису» девять последних матчей из одиннадцати

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Жирона» очень плохо играет исторически с «Бетисом» и в этот раз наверняка также встретится с трудностями. Предлагаем сделать ставку Х2 на гостей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.