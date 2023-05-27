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«Жирона» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.05.2023)

вчера, 08:41
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 3.75, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.013.594.06
Pari 1.97 3.55 3.90

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.92.

Форма команд

«Жирона» набрала 49 баллов и идет на девятом месте, являясь одним из четырех претендентов на место в Лиге Конференций. Команда отстает от двух конкурентов на один балл, и чтобы иметь шансы их обойти, обязана побеждать «Бетис», который свое место в Лиге Европы практически получил. Два последних поединка «Жироны» завершились ничьей с «Сельтой» (1:1) и поражением с «Вильярреалом» (1:2).

«Бетис» может быть разочарован своим выступлением во второй половине сезона, ведь потерял возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов. Команде достаточно набрать одно очков в двух турах, чтобы остаться на пятом месте, где она сейчас находиться. Матч с «Жироной» достаточно важен для гостей и «отбывать номер» они не планируют. В прошлом туре «Бетис» проиграл на своем поле «Хетафе» (0:1), а ранее разошелся миром с «Севильей» (0:0).

Информация для ставок

  • «Жирона» не выигрывает уже три матча подряд в чемпионате Испании
  • «Бетис» проиграл четыре из десяти последних выездных матчей
  • «Жирона» проиграла «Бетису» девять последних матчей из одиннадцати
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Жирона» очень плохо играет исторически с «Бетисом» и в этот раз наверняка также встретится с трудностями. Предлагаем сделать ставку Х2 на гостей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.49 1.89 2.01 1.49 2.81
Pari 1.85 1.95
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:08
Итак, в матче есть мотивационный момент, а также есть команда, которая проповедует гиператакующий футбол. Значит стоит ожидать обмена голами. Тем более, крайние две очные встречи команд показывают, что обоюдная реализация для них не новость. В каждой проходил не просто обмен голами, но и тотал больше 2.5. Вряд ли что-либо изменится и сейчас.
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