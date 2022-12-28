«Жирона» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.12.2022)

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вчера, 22:05

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Рискнуть на победу «Райо Вальекано» можно по коэффициенту 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.25.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.7.

Форма команд

«Жирона» уже несколько матчей подряд не проигрывает в чемпионате Испании и смогла существенно улучшить свое положение. На данный момент коллектив занимает 13 место с 16 баллами, восемь из которых он набрал в последних четырех турах. В прошлом матче кубка Испании «Жирона» уступила «Какерено» (1:2), а в товарищеской встрече проиграла «Манчестер Сити» (0:2).

«Райо Валеькано» для своего уровня выступает очень хорошо и после 14 туров занимает восьмое место с 22 баллами. Команда из Мадрида радует своих немногочисленных болельщиков смелой игрой и в этой встрече футболисты вряд ли уступят преимущество хозяевам, что делает ее более интересной. Два последних поединка «Райо Вальекано» закончились победой в серии пенальти над «Сагунтино» (1:0) и поражением от «Ньюкасл Юнайтед» в товарищеском поединке (1:2).

Информация для ставок

«Жирона» проиграла только две встречи из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти выездных матчей «Райо Вальекано» закончились исходом «обе забьют»

«Райо Вальекано» выиграл у «Жироны» три из пяти последних матчей

Восемь из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

«Райо Вальекано» имеет хорошую статистику личных встреч с «Жироной», и мы предполагаем, что в этот футбольный вечер гости окажутся сильнее. Сделать на них ставку можно по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.