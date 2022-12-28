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«Жирона» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.12.2022)

вчера, 22:05
Жирона

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Рискнуть на победу «Райо Вальекано» можно по коэффициенту 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.433.273.27
Лига Ставок 2.60 3.20 2.95
Мелбет 2.58 3.42 2.97
1XBET 2.43 3.38 3.24

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.7.

Форма команд

«Жирона» уже несколько матчей подряд не проигрывает в чемпионате Испании и смогла существенно улучшить свое положение. На данный момент коллектив занимает 13 место с 16 баллами, восемь из которых он набрал в последних четырех турах. В прошлом матче кубка Испании «Жирона» уступила «Какерено» (1:2), а в товарищеской встрече проиграла «Манчестер Сити» (0:2).

«Райо Валеькано» для своего уровня выступает очень хорошо и после 14 туров занимает восьмое место с 22 баллами. Команда из Мадрида радует своих немногочисленных болельщиков смелой игрой и в этой встрече футболисты вряд ли уступят преимущество хозяевам, что делает ее более интересной. Два последних поединка «Райо Вальекано» закончились победой в серии пенальти над «Сагунтино» (1:0) и поражением от «Ньюкасл Юнайтед» в товарищеском поединке (1:2).

Информация для ставок

  • «Жирона» проиграла только две встречи из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из десяти выездных матчей «Райо Вальекано» закончились исходом «обе забьют»
  • «Райо Вальекано» выиграл у «Жироны» три из пяти последних матчей
  • Восемь из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

«Райо Вальекано» имеет хорошую статистику личных встреч с «Жироной», и мы предполагаем, что в этот футбольный вечер гости окажутся сильнее. Сделать на них ставку можно по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.63 1.75 2.19 1.38 3.23
Лига Ставок 2.25 1.63 1.67 2.18
Мелбет 1.77 2.23
1XBET 1.77 2.23
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