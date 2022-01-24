«Зюлте-Варегем» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.01.2022)

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вчера, 16:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Оуд-Хеверли» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.5. Поверить в успех «Зюлте-Варегем» можно по 2.65, а ничья котируется по коэффициенту 3.55.

На ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.91. Сделать ставку на малорезультативную встречу, можно по коэффициенту 1.89 (ТМ 3). Велика вероятность, что команды обменяются забитыми мячами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по 1.48.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» идет в нижней части турнирной таблицы и вряд ли может претендовать на места выше ее середины. Коллектив занимает 13 место с набранными 26 пунктами и в последних пяти турах смог набрать всего шесть очков. Предстоящий матч пройдет на выезде с примерно равным соперником, поэтому тренерскому штабу следует приложить максимум усилий, чтобы качественно подготовить команду. В прошлом туре «Оуд-Хеверли» проиграл аутсайдеру «Беерсхот-Вилрийк» (1:3), а ранее одержал победу над «Шарлеруа» на выезде (3:0).

«Зюлте-Варегем» проиграл три из пяти последних матчей в высшей лиге Бельгии и вплотную приблизился к зоне вылета турнирной таблицы. Команда не может конкурировать с более сильными соперниками и имеет второй снизу показатель по пропущенным голам (48). В прошлом туре чемпионата «Зюлте-Варегем» проиграл «Серкль Брюгге» (1:3), а ранее смог одолеть на выезде «Стандард» (1:0).

Информация для ставок

«Оуд-Хеверли» выиграл четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Зюлте-Варегем» одержал три победы

«Оуд-Хеверли» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Зюлте-Варегемом»

Шесть последних матчей между клубами на поле «Зюлте-Варегема» завершились исходом «обе забьют»

«Оуд-Хеверли» забивал в девяти из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

Оба коллектива проводят неудачный сезон и нуждаются в набранных очка. Предполагаем, что команды порадуют болельщиков большим количеством голов. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно поставить по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Фонбет.