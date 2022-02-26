«Зюлте-Варегем» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2022)

1645863984

сегодня, 11:26

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 3.1, в то время как победа «Зюлте-Варегема» будет стоить 2.26. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.5.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.77. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 2.05.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» давно не выигрывает в чемпионате и находится совсем близко от зоны вылета. Команда идет на 16 месте и набрала всего 26 очков, что на три пункта больше, чем у ближайшего оппонента и по совместительству нынешнего соперника «Серен Юнайтед». Победа в предстоящей встрече поможет клубу оторваться от «красной зоны» и укрепить свои позиции. В прошлом матче «Зюлте-Варегем» крупно проиграл «Кортрейку» (0:5), а ранее уступил «Андерлехту» (1:2).

«Серен Юнайтед» является новичком в главном чемпионате Бельгии, однако команда не может составить конкуренцию большинству клубов, и пребывает на 15 месте с 23 очками. Коллектив является одним из главных претендентов на понижение в классе, однако имеет шансы предотвратить это в случае успешных результатов в ближайших матчах. Два последних матча «Серен Юнайтед» проиграл «Генту» (0:4) и «Антверпену» (0:1).

Информация для ставок

«Зюлте-Варегем» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Серен Юнайтед» не забивает уже в четырех последних встречах

В матче первого круга между клубами победу одержал «Серен Юнайтед» (3:1)

«Зюлте-Варегем» забивал в восьми из десяти последних домашних поединках

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и «Зюлте-Варегем» сможет прервать свою неприятную серию без побед. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.26.