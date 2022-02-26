«Зюлте-Варегем» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 3.1, в то время как победа «Зюлте-Варегема» будет стоить 2.26. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.5.
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завтра, 23:00
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.77. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 2.05.
Форма команд
«Зюлте-Варегем» давно не выигрывает в чемпионате и находится совсем близко от зоны вылета. Команда идет на 16 месте и набрала всего 26 очков, что на три пункта больше, чем у ближайшего оппонента и по совместительству нынешнего соперника «Серен Юнайтед». Победа в предстоящей встрече поможет клубу оторваться от «красной зоны» и укрепить свои позиции. В прошлом матче «Зюлте-Варегем» крупно проиграл «Кортрейку» (0:5), а ранее уступил «Андерлехту» (1:2).
«Серен Юнайтед» является новичком в главном чемпионате Бельгии, однако команда не может составить конкуренцию большинству клубов, и пребывает на 15 месте с 23 очками. Коллектив является одним из главных претендентов на понижение в классе, однако имеет шансы предотвратить это в случае успешных результатов в ближайших матчах. Два последних матча «Серен Юнайтед» проиграл «Генту» (0:4) и «Антверпену» (0:1).
Информация для ставок
- «Зюлте-Варегем» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- «Серен Юнайтед» не забивает уже в четырех последних встречах
- В матче первого круга между клубами победу одержал «Серен Юнайтед» (3:1)
- «Зюлте-Варегем» забивал в восьми из десяти последних домашних поединках
Прогноз
Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и «Зюлте-Варегем» сможет прервать свою неприятную серию без побед. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.26.