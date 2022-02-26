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«Зюлте-Варегем» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2022)

сегодня, 11:26
Зюлте-Варегем

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 3.1, в то время как победа «Зюлте-Варегема» будет стоить 2.26. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.513.19

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.77. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 2.05.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» давно не выигрывает в чемпионате и находится совсем близко от зоны вылета. Команда идет на 16 месте и набрала всего 26 очков, что на три пункта больше, чем у ближайшего оппонента и по совместительству нынешнего соперника «Серен Юнайтед». Победа в предстоящей встрече поможет клубу оторваться от «красной зоны» и укрепить свои позиции. В прошлом матче «Зюлте-Варегем» крупно проиграл «Кортрейку» (0:5), а ранее уступил «Андерлехту» (1:2).

«Серен Юнайтед» является новичком в главном чемпионате Бельгии, однако команда не может составить конкуренцию большинству клубов, и пребывает на 15 месте с 23 очками. Коллектив является одним из главных претендентов на понижение в классе, однако имеет шансы предотвратить это в случае успешных результатов в ближайших матчах. Два последних матча «Серен Юнайтед» проиграл «Генту» (0:4) и «Антверпену» (0:1).

Информация для ставок

  • «Зюлте-Варегем» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • «Серен Юнайтед» не забивает уже в четырех последних встречах
  • В матче первого круга между клубами победу одержал «Серен Юнайтед» (3:1)
  • «Зюлте-Варегем» забивал в восьми из десяти последних домашних поединках

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и «Зюлте-Варегем» сможет прервать свою неприятную серию без побед. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.26.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.74 1.71 2.15
Все комментарии
Накир
Накир
сегодня в 11:51
С начало не много статистики. Проигрышная серия Зюлте-Варегем длится 2 матча . Коллектив не побеждал в 2 последних матчах подряд. Команда не проиграла на своем поле в 7 из 10 последних игр. Команда не побеждала на своей арене в 2 последних матча подряд. Серен Юнайтед проиграл в 8 из 10 играх . Проигрышная серия коллектив длится 3 матча . Коллектив не побеждал в 2 последних матчах подряд. Ребята потерпели поражение на чужой арене в 9 из последних 10 игр . Ребята потерпели девять гостевых поражений подряд. В десяти последних играх с участием Зюлте-Варегем было забито в среднем 3 гола . В десяти последних играх с участием Серен Юнайтед было забито в среднем 2,4 гола .... В последний раз команда Серен Юн одолела клуб Зюлте-Варегем со счетом 5:1. Но 4 месяца назад команде гостей было легче, поскольку игра проходила на родном стадионе. Чудесная игра в нападении от команды Серен Юн плюс существенные ляпы в обороне Зюлте-Варегем привели к такому плачевному результату для последних.. Команды успели сыграть между собой 2 раза в недавнем прошлом. Ранее гостевая команда Серен Юн смотрелась убедительнее, и добыла победы в обеих встречах... Я не буду влезать в победе, поражение или ничью, а просто предположу, что ТБ (2,5) команды наиграют на двоих...
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