«Спартак» vs «Ливерпуль». Цифровая диагностика

«Спартак» и «Ливерпуль» связывает любопытное свойство: результаты у них хуже игры. «Соккер.ру» разбирает игру сегодняшних соперников на молекулы при помощи статистики.

Забитые голы*

*на основании данных выступления команд в национальных чемпионатах

«Спартак» = 16 голов в 11 матчах (1.45 гола за игру) vs «Ливерпуль» = 12 голов в 6 (2 гола за игру)

«Ливерпуль» забивает в среднем на 0.55 гола за игру больше, чем «Спартак». Впрочем, здесь нужно делать определенную скидку на общий уровень результативности АПЛ и РФПЛ – в Англии мячи в ворота влетают чаще. Так, по итогам прошлого сезона средняя результативность чемпионата России составлял 2.13 гола за матч, в то время как в АПЛ забивали 2.8. В рамках своих первенств с учетом специфики «Спартак» и «Ливерпуль» являются равными по результативности командами. Так, «красно-белые» занимают третье место по забитым голам после «Зенита» и «Краснодара», мерсисайдцы также делят третью строчку с «Челси», манкунианские клубы поражают чужие ворота чаще.

Ожидаемые забитые голы

Система xG – едва ли не самый популярный аналитический инструмент анализа футбола прямо сейчас. На основании созданных и допущенных у своих ворот моментов система подсчитывает вероятное количество забитых мячей, которое может отличаться от реального значения. Если показатели xG отстают от реальных цифр, можно сказать, что команде везет, в обратном случае есть повод говорить о нефарте и о том, что игра лучше результатов. Подробнее можно узнать здесь.

«Спартак». Реальное количество голов: 16; Ожидаемые голы: 16.55; Разница: +0.55

Цифры подтверждают, что в атаке команда Массимо Карреры играет на уровне ожиданий. Разница в 0.55 гола не так существенна – в любом случае, значение между 16 и 17. Таким образом, сетования на реализацию моментов несостоятельны, «Спартак» идет на одном уровне с линией ожиданий, которую предлагает аналитическая система.

«Ливерпуль». Реальное количество голов: 12; Ожидаемые голы: 13.91; Разница: +1.91

У «Ливерпуля» больше поводов жаловаться на неудачи в финальных стадиях атак. «Красные» недосчитались двух голов – это немало на дистанции из шести туров. Влетели бы победные мячи в ворота «Уотфорда» и «Бернли» - команда Клоппа шла бы на третьем месте в таблице АПЛ, отставая от лидеров на одно очко.

Пропущенные голы

«Спартак» = 17 голов в 11 матчах (1.55 гола за игру) vs «Ливерпуль» = 11 голов в 6 (1.83 гола за игру)

Команды Карреры и Клоппа пропускают очень много, несоразмерно со своим статусом претендентов на лидирующие позиции в чемпионатах. В среднем у «Ливерпуля» цифра даже страшнее, но, опять же, делаем скидку на более высокую результативность АПЛ. Плюс-минус, в обороне «красные» и «красно-белые» действуют на одном уровне. Каждая команда в нынешнем сезоне пропускала по пять мячей: «Спартак» от «Зенита», а «Ливерпуль» от «Манчестер Сити».

Ожидаемые пропущенные голы

«Спартак». Реальное количество голов: 17; Ожидаемые голы: 11; Разница: -6.00

А вот это уже серьезно и подтверждает теорию о несоответствии игры результатам. xG считает, что при «нормальных» обстоятельствах «красно-белые» должны были пропустить только 11 мячей в 11 сыгранных турах РФПЛ, но соперники не прощают чемпионов. Кстати, и показатель xPTS – это уже ожидаемые набранные очки, говорит, что «Спартак» недосчитался пяти баллов, и в таблице ожиданий, где статистически выведены показатели всех команд на основе игровых данных, команда Массимо Карреры делит третью строчку с «Краснодаром», всего на три очка отставая от «Зенита», который идет значительно выше «нормали ожиданий».

Радикальные методы. «Спартак» и головы на отсечение

«Ливерпуль». Реальное количество голов: 11; Ожидаемые голы: 9.95; Разница: -1.05

У мерсисайдцев на этом фронте не такой ужас, как у «Спартака», но все равно перекос не в пользу команды Юргена Клоппа – один пропущенный мяч «лишний». И «Спартак», и «Ливерпуль» забивают меньше, чем создают моментов. И пропускают больше, чем им статистически положено. Так что имеем дело с родственными душами и невезучими романтиками, которые испытают удачу в очной схватке.

«Спартак» vs «Ливерпуль». Как забивают?

Голы с игры: 10 – 10. Угловые: 2 – 0. Штрафные: 1 – 1. Пенальти: 3 – 1.

Большую часть своих голов «Спартак» и «Ливерпуль» создают с игры, а стандартами лучше распоряжаются москвичи, которые с помощью угловых, штрафных и пенальти совершили 6 взятий ворот. Очевидно, в матче с превосходящим по классу противником стандарты – это то, чему «красно-белые» должны уделить особенное внимание. Причем как у своих ворот, так и у чужих: на днях «Анжи» заставил Артема Реброва капитулировать после корнера в исполнении «Спартака».

Тайминг голов

«Спартак». Чаще всего забивает: 30 – 45 минуты (5 голов). Чаще всего пропускает: 76 – 90+ (8 голов).

Даже если «Спартаку» удастся удачно начать матч с «Ливерпулем», не потирайте руки раньше времени. Представьте себе, «Спартак» в этом сезоне еще не пропускал в стартовые полчаса матчей, да и всего в первых таймах пропустил два мяча – оба от «Зенита». Зато во вторых половинах – 15 голов. Катастрофа! Причем 8 голов приходятся на последние 15-минутки. Что касается забитых мячей, то здесь распределение более равномерное, разве что быстрые взятия ворот – не «фишка» «Спартака», только один гол до 15-й минуты. Забит он был в последнем матче против «Анжи» с пенальти.

«Ливерпуль». Чаще всего забивает: 16 – 30 минуты (4 гола). Чаще всего пропускает: 46 – 60 и 76 – 90+ (по 3 гола).

Статистика «Ливерпуля» пока не столь показательная в силу меньшей пройденной дистанции, но тоже видно, что распахивать свои ворота подопечные Клоппа предпочитают после перерыва. Вероятно, это нужно связывать с утомляемостью от энергозатратного стиля игры. Ударный же отрезок «красных» приходится на середину первого тайма. Наверняка и «Спартаку» придется выдержать на себе агрессивный пресс англичан.

Владение мячом. «Спартак» = 54.7% vs «Ливерпуль» = 54.5%

Почти идентичный контроль мяча демонстрируют команды Карреры и Клоппа во внутренних первенствах, однако в очной схватке кому-то придется уступить. Впрочем, если «Ливерпуль» поведет в счете, ему может быть даже удобнее отказаться от контроля ради шансов контратаковать на скорости, поэтому не обязательно сегодня сложится существенный разрыв между командами во владении мячом.

Скорость атак

Голы со стандартов сразу исключаем, они идут отдельной категорией, атаки разделим на три типа: позиционные, нормальные и быстрые. С первыми все ясно, нормальные – это среднестатистические наступления с поиском обострений, быстрые предполагают пасы только вперед, это разящие контратаки или уколы после высоких отборов мяча.

Забитые мячи

«Спартак». Нормальные: 7; быстрые: 2; позиционные: 1. (+6 голов со стандартов).

«Ливерпуль. Нормальные: 8; быстрые: 1; позиционные: 1. (+2 гола со стандартов).

И „Ливерпуль“, и „Спартак“ предпочитают атаковать в темпе, у англичан даже более высокая средняя скорость проведения атак, а позиционное нападение не дается обеим командам.

Пропущенные мячи

„Спартак“. Нормальные: 9; быстрые: 4; позиционные: 1. (+3 гола со стандартов).

«Ливерпуль. Нормальные: 4; быстрые: 2; позиционные: 2. (+3 гола со стандартов).

Подопечные Карреры и Клоппа боятся стандартов и быстрых атак, потому что „Спартаку“ с „Ливерпулем“ свойственно заигрываться и оголять зоны в обороне. Впрочем, большинство голов все-таки пропускают, когда противостоят соперникам в игровых эпизодах равными силами.

Дубль Карпина и 0:5. Как играли „Спартак“ и „Ливерпуль“