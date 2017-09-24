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Григорян показал средний палец болельщикам «Торпедо»

сегодня, 22:10
АраратАрарат3 : 2ТорпедоТорпедоМатч завершен

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян решил не сдерживать эмоции во втором тайме матча с «Торпедо». Экспрессивный наставник услышал нелицеприятные выкрики в своей адрес со стороны трибун соперника и предпочел ответить фанатам хорошо знакомым способом — показал средний палец.

Именно так наставник поступил и в матче Кубка России — тогда нецензурный жест увидели перед собой фанаты «СКА-Хабаровска».

Матч с «Торпедо» закончился победой «Арарата» со счетом 3:2.

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