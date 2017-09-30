Манчестер Юнайтед! 1998 vs 2017

Дорогу осилит идущий! Вот и Манчестер Юнайтед, начинённый молодой кровью, рвался за своими наградами в не так далеком 1998 году. Манкунианцы начали сезон чуть хуже чем в настоящее время, но смогли набрать после 6 туров 11 очков. Только на старте чемпионата не были биты «лисы» и «молотобойцы». С ними «красные дьяволы» разошлись мирно, забив при этом дважды и пропустив такое же количество голов. Календарь в начале турнира не был таким уж и простым для МЮ. Ведь в первых 6 турах пришлось играть, помимо остальных соперников, ещё и с Арсеналом и Ливерпулем, которые были и в те далёкие годы, серьёзным раздражителем. Время шло и если верить статистике, которая никогда не врёт, манкуниацы всё-таки одержали победу в Премьер-лиге. На данный момент у МЮ в «кармане» 16 очков и есть серьёзные основания предполагать, что команда завершить свой путь в лиге на вершине таблицы.

Но так ли всё гладко? Всегда ли отличный старт турнира предполагал дальнейшее шествие команды на пути к чемпионству? Ответ на эти вопросы даст лишь только финиш турнира, а мы лишь будем наблюдать со стороны!

В 1988 году в составе МЮ нередко появлялись игроки, которыми в наше время на отрез «брезгали» бы тренера. Всё дело в том, что эти «пацаны» были «зелёными» и жизни не нюхали! Это были воспитанники футбольной школы МЮ. Сэр Алекс Фергюсон, будучи тренером «дьяволов», как злой гений «футбольной революции», решил опереться на этот костяк. Молодёжь вошла в состав футболистов, которые считались в тот момент одними из лучших. Каков результат? Вы сами знаете кто чего стоил. Одной речи Зинедина Зидана хватит про Пола Скоулза. «Рыжий бестия» вызвал своей игрой восхищений многих футбольных суперзвёзд, не говоря уже о других из великолепной шестёрки Манчестер Юнайтед! В нынешнем МЮ играют Рэшфорд, Марсиаль и Лингард и им есть что доказывать на футбольном поле. Только Маркус и Джесси являются воспитанниками академии, а впрочем Антони давно доказал всем что он свой! Молодежь растёт!

Моуриньо! Гений или злодей! Его знаменитый предшественник выстроил чемпионский состав и это факт! Теперь очередь Жозе. Хотя Фергюсону давали больший запас времени чем Моуриньо, но времена изменились. Теперь время – деньги! Никто не застрахован! Карт–бланш всё таки «особенный» прихватил. Явив миру Неманью Матича в форме «красных дьяволов». Неманья на протяжении всех матчей смотрится как родной в составе и по игре.

Что касается «манкунианцев», то их и сравнивать не надо было! Если учесть что всеми любимое «Фергитайм» утратило силу. Но в то же время, МЮ становится другим! Более атакующим и думающим, что делать с мячом. Ротация состава сейчас играет огромную роль в клубах и Жозе это прекрасно понимает! Не зря же он пропускал лихую чарку вина с Сэром Алексом!