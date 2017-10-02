Главный трансферный успех ЦСКА

Годами собирают свободных агентов, какие тут успехи? Но «Соккер.ру» находит у армейских футболистов очевидное преимущество над конкурентами в борьбе с «Зенитом».

Что отличает футболистов ЦСКА от многих других?

Игроков армейцев отличает следование трансферному закону Гинера, который тот сформулировал лет десять тому назад. По Жиркову и Акинфееву тогда не было конкретных предложений, а интерес «Милана» к Игнашевичу растаял после возвращения Андрея Шевченко – у «россонери» не хватало мест для игроков не из ЕС. Зато у Евгения Ленноровича уже тогда была позиция насчет внутренних трансферов: «В российские клубы игроков не продаю. Футболисты ЦСКА живут в семье, и в другую семью переходить никто не стремится. Думаю, не совсем корректно обмениваться игроками между топ-клубами».

Четко и ясно, хотя примерно тогда же Гинер говорил, что состоявшихся игроков, вроде Акинфеева и Жиркова, сразу отпустил бы за рубеж. С Юрием так и получилось – хотя команду ему выбрали плохо, не подумав, а трансфер Игоря так и не состоялся. Не нашлось клуба, где ему бы предложили стартовый состав вместо попытки и борьбы за место под солнцем. Но зато за долгих девять лет Гинер ни разу не отступил от правила «из семьи к конкурентам не уходят». В результате все понимают этот закон. Не удивительно, что Марио Фернандес заявил: «Я никогда не перейду в „Спартак“». Он сказал, а вы ему сразу поверили – защитник сборной России не предаст ЦСКА ни в пользу другого московского клуба, ни в пользу «Зенита». И последнее – особенно важно.

«Зенит» может обобрать всех, кроме ЦСКА Гинера?

Помните, как хавбека Владимира Быстрова, который набрал форму в «Спартаке», неожиданно вернули в «Зенит»? Его тогда еще очень плохо приняли фанаты, но самое интересное об этом трансфере узнали чуть позже, когда Карпин использовал известное словосочетание «административный ресурс». Из администрации главы государства – опять же, по словам Валерия Георгиевича, позвонили Федуну и мягко так приказали продать Быстрова в «Зенит». Законно ли это?

Поскольку «Зенит» заплатил деньги, а Владимир согласился на такой шаг – походить по магазинам Санкт-Петербурга с охранниками, то формально – да. Честный ли это метод конкуренции, если один из клубов может себе позволить позвонить в Москву, Казань или Ростов-на-Дону, чтобы набрать игроков в состав? По закону – вполне, с этической стороны – никак нет, поскольку раз у остальных нет возможности подключить администрацию, то получается нечестно. Но так было в конце прошлого десятилетия, а сейчас в пределах досягаемости «Зенита» почти все.

Но не армейцы. Гинер всегда – не исключено, что при активной поддержке одного фаната ЦСКА с традиционной русской фамилией, позволял себе оставлять любые намеки «Зенита» без внимания. Когда в 2010-м пришли за Игнашевичем – футболиста, похоже, даже не спрашивали. ЦСКА отказался на уровне клуба, в результате в Санкт-Петербурге оказался Бруну Алвеш за 22 млн. евро. Итог вы знаете, хотя таких примеров мало – Гинер сумел выбить у Миллера своеобразное джентльменское соглашение. В результате ЦСКА не мешал «Зениту» осуществлять их трансферы – не перехватывал игроков, но в ответ получал право отказываться от любых предложений.

Понятно, что Головин, Марио Фернандес или чуть раньше Еременко могло заинтересовать петербуржцев. Но они остались в ЦСКА. С другой стороны, у Миллера нет соглашения с Федуном – Дзюба ушел свободным агентом и «Зенит» его принял. Рондон, Ансальди, Рязанцев, Бухаров, Семак и Домингес меняли Казань на Санкт-Петербург – опять же, без шансов на отказ. Мевля, Терентьев, Ерохин, Полоз и Нобоа пришли из «Ростова» этим летом – Сарсания забрал в «Зенит» половину ростовской основы. Шансы на то, чтобы отказать, были нулевыми – даже если отбросить фактор финансов с ростовской стороны.

У «Динамо» тоже права не продавать игроков «Зениту» нет в силу понятных обстоятельств. А в недавнем прошлом – еще и имен связанных с московским клубом бывших владельцев. Кокорин, Жирков, Юсупов оказались в Санкт-Петербурге после выступлений за «Динамо». Трансферы Соловьева, Александра Кержакова, Данни и Семшова тоже свежи в памяти. И это была одна из ошибок «Динамо» в лучшие времена - они не позиционировали себя как конкурента «Зениту», в отличие от ЦСКА. В дополнение к армейцам найдется лишь еще одна команда, за чьей спиной долгое время уверенно стоял паровоз, ведущий в эту самую администрацию.

«Локомотив», который пробует навязать команде Манчини чемпионскую борьбу, позволял себе исключать трансферные потери в пользу «Зенита». Только аренду Янбаева и можно вспомнить. Ни Глушаков, ни любой другой ценный игрок железнодорожников в Санкт-Петербург напрямую не ехал. Алексей Миранчук тоже остался, не пошел ни в «Спартак», ни в «Зенит». Но у многих клубов не было такой поддержки. Так что отказы «Зениту» точно стали одной из причин, почему ЦСКА смог стать для самого богатого клуба лиги достойным конкурентом.

Как долго армейцы смогут отказывать «Зениту»?

Учитывая направленность трансферной активности при Фурсенко и Сарсании, в ближайшее время нарушать правило не будут. Гинер и дальше сможет гордиться, что за много-много лет только Жирков из армейцев оказался в «Зените» - и то транзитом, а за «Спартак» немножко поиграл армейский воспитанник Широков, но попал туда не из ЦСКА. Зато Роман получается самым молодым игроком, который имеет в активе матчи за «Спартак» и армейцев – так что и по этому направлению все надежно перекрыто.

Разумеется, с каждым годом будут появляться новые и новые футболисты, отказавшие «Зениту» - например, Зобнин из «Динамо» пошел в «Спартак», но в Санкт-Петербург не спешил. Но из ЦСКА в «Зенит» по-прежнему никто не побежит, особенно если Гинеру удастся провернуть финт и найти покупателя или нового спонсора. Ведь пока президент ЦСКА успешно выполняет только одно из озвученных почти десять лет назад правил – не продает игроков конкурентам. Но второе постановление – отпускать дозревших в солидные клубы, часто не выполняет. Вагнер Лав не оказался в «Эвертоне», куда его звали. Дзагоев не стал игроком «Тоттенхэма».

Пусть были Жо или Красич, но даже с Головиным могут затянуть – лимит пока не отменили и не заменили. А это значит, что даже наличие большого количества россиян в заявке ЦСКА не позволяет разбрасываться ценными кадрами. Ведь в результате политики, когда далеко не все лучшие уходили вовремя за большие деньги, армейцы оказались в трансферном тупике. Почти никогда не покупали игроков у конкурентов или просто выстреливших в РФПЛ россиян у середняков. И сейчас, когда поднялись цены на привычных для ЦСКА рынках – северо-запад Европы и Южная Америка, Ганчаренко сложно назвать состав команды идеальным.

Но нет худа без добра – ЦСКА не раз был чемпионом и многократно финишировал выше «Зенита». Именно принципиальная позиция Гинера, когда сам не вмешивался во внутренние трансферные войны, предпочитая использовать селекцию за рубежом, сработала. Московский клуб не усиливал прямых соперников, и привычки менять не собирается. Установка не предавать армейцев в пользу «Зенита» - в первую очередь, или «Спартака» - во вторую, передается каждому игроку ЦСКА последних десятилетий. И трансферная чистоплотность, когда четко разделяют понятия конкуренции и заработка, помогает.

Ведь понятно, что Акинфеева, Игнашевича, Василия Березуцкого, Фернандеса, Вернблума, Мамаева, Еременко, Дзагоева в разное время, а до этого – Семака, Ярошика, Олича, Красича или даже Вагнера Лава легко могли отдать в «Зенит». И заработать не меньше, чем в случае продаж за рубеж. Но в футбол играют не только ради громких трансферов. Пусть со своевременными расставаниями во имя прогресса игроков у Гинера не сложилось, зато верность в своих футболистах сумел воспитать. Возможно, именно так сможем определить, когда закончится эпоха успешного ЦСКА и закончится ли она вовсе? Ведь есть примета амбиций.

Пока армейцы не идут в «Зенит» - все, как всегда, красно-синий в собственных глазах – самый сильный. И верность - одна из вещей, за которые надо хвалить и уважать. Предавать просто, а поддерживать свой клуб, независимо от обстоятельств и не бежать к богатому конкуренту – сложнее. Но футболисты ЦСКА справляются, и если «Спартаку» откажут, поскольку нет смысла идти к тем, кто реже побеждает, то «Зенит» сам не пойдет с предложением игроку в обход Гинера. На этом и построилась реальная конкуренция ЦСКА и петербуржцев?