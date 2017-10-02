Сборная России приступила к подготовке к товарищеским матчам

Пресс-служба сборной России объявила о начале сбора национальной команды в Новогорске:
«Сбор в Новогорске начался! Настрой отличный!»
Россияне во главе со Станиславом Черчесовым начнут готовиться к товарищеским матчам с Южной Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября). Первую встречу обслужит венгерская бригада арбитров, вторую — сербы.
Сбор @TeamRussia в Новогорске начался! Настрой отличный! pic.twitter.com/jkwDk94l8L— Сборная России (@TeamRussia) 2 октября 2017 г.
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Играйте в хоккей лучше или в лапту
Ну хватит позориться, ё Вы моё,
Нам надоело глазеть на туфту