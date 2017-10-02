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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Сборная России приступила к подготовке к товарищеским матчам

сегодня, 14:23

Пресс-служба сборной России объявила о начале сбора национальной команды в Новогорске:

«Сбор в Новогорске начался! Настрой отличный!»

Россияне во главе со Станиславом Черчесовым начнут готовиться к товарищеским матчам с Южной Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября). Первую встречу обслужит венгерская бригада арбитров, вторую — сербы.

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Все комментарии
Барсеножечницa
сегодня в 14:53
Россия - футбол это не твоё
Играйте в хоккей лучше или в лапту
Ну хватит позориться, ё Вы моё,
Нам надоело глазеть на туфту
Смитерс
сегодня в 14:52
Перестаньте называть сборище медвепутских мудофурсов "сборной России" . У России сейчас нет сборной.
LOpp ответил 311
сегодня в 14:47
311:
Лучше бы усы Стаса показал!)
пожалуйста.
311
сегодня в 14:44
Лучше бы усы Стаса показал!)
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