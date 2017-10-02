Путин 3 октября обсудит ход подготовки России к чемпионату мира

Президент РФ Владимир Путин 3 октября примет участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, в рамках которого будет обсуждаться процесс подготовки России к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля:

«Участники заседания подведут итоги проведения Кубка Конфедераций 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года».

Также Путин посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению мундиаля.

Ранее стало известно, что во время чемпионата мира в России будут задействованы беспилотные автомобили.

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