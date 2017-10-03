Лучшая команда Италии прямо сейчас. И это не «Ювентус»

«Наполи» одержал семь побед в семи стартовых турах Серии A и бросил вызов «Ювентусу». «Соккер.ру» не останется в меньшинстве, восхитившись творением Маурицио Сарри.

Бывший футболист «Наполи» Антонио Карека считает, что «Наполи» по силам выиграть Скудетто, бразилец обращает внимание на мужественность, уверенность в собственных силах и ответственность команды, отдавая должное тренерскому гению Сарри. Другая легенда «Наполи» - Диего Армандо Марадона, поначалу был скептически настроен по отношению к Маурицио, но пересмотрел свои взгляды и еще по ходу прошлого сезона выдал отличную цитату: «Наполи» при Сарри, как самолет на взлетной полосе. Он долго разгонялся, набирая скорость, но потом стремительно полетел вверх». В чем же феномен неаполитанцев, чей футбол называют одним из самых привлекательных в мире, и их главного тренера?



Прогресс и «прокачка» игроков

Один из основных критериев оценки успешности футбольного тренера - это прогресс игроков под его руководством. Сарри идеально распоряжается теми ресурсами, которые есть в его распоряжении. Практически каждый футболист в команде Маурицио раскрывает свои таланты в полной мере, в «Наполи» сейчас созданы все условия для личного прогресса. Уместным будет напоминание о том, что Гонсало Игуаин именно в «Наполи» под присмотром Сарри выдал свой лучший сезон в карьере, после чего укатил в «Ювентус» в обмен на 90 миллионов евро. Потеря грозного бомбардира не смутила южан и их тренера, как ломают планы Сарри травмы Милика, призванного заменить аргентинца. История о преображении Дриса Мертенса в забивного центрального нападающего чудесна, Рауль Альбиоль из расхлябанного защитника превратился в апологет надежности, Кулибали и Гулам добились потрясающего прогресса, Зелински – один из лучших хавбеков Серии A прямо сейчас. Рост мастерства отдельных игроков или более грамотное применение их талантов обусловили повышение общего уровня. «Наполи» ведь не тратил сумасшедших денег на звездных игроков, команда Сарри выросла изнутри.



Совмещение несовместимого

«Наполи» играет в яркий футбол, но видимая бесшабашность – всего лишь маска. На самом деле, речь идет о команде, организованной так глубоко и тщательно, что при беглом взгляде даже не видно или не хочется замечать следов этой организованности, потому что за мастерски спрятанными швами не видно изнанки, настолько все в «Наполи» органично переплетено. Когда вы впервые смотрите фильм, который обречен в будущем стать вашим любимым кинопроизведением, то не комментируете про себя постановку каждого кадра, просто наслаждаетесь зрелищем, становясь как бы его частью. Но за этим погружением зрителя стоит колоссальная работа сотен людей. В футболе все несколько проще – команда классных футболистов может выдать блестящий матч даже без тренера в качестве разовой акции, но «Наполи» - не сиюминутный, а кропотливо созданный шедевр. Внешние красоты опираются на радикальный рационализм Сарри. Поставленная игра в атаке – на самом деле, редкость, очень часто этот процесс отдан на откуп созидателям, которые получают общие установки и советы, но в основном вынужденные рассчитывать на импровизацию в локальных ситуациях. «Наполи» - пример команды с фундаментально поставленной игрой в атаке, однако это живой автоматизм, рождающий зрелище.

Больше 100%

Маурицио Сарри ничего не делает наполовину или на две трети, того же самого требует от своих подопечных. Этот человек – фанатик, одержимый, он с гордостью признается, что уделяет футболу 13 часов в сутки, виновато замечая, что больше не может, потому что нужно спать, иногда видеться с семьей, а еще любит читать художественную литературу, которая дает необходимую эмоциональную разгрузку. Естественно, настолько преданный своему делу тренер требует того же самого от своих футболистов. Нет, не по 13 часов в день тренироваться, Сарри – адекватный человек, но подопечным Маурицио приходится много работать, думать и запоминать, чтобы не разочаровать его. Помнится, Валерий Карпин жаловался, что игроки не могут запомнить больше пяти вариантов розыгрышей стандартных положений, в арсенале команды Сарри около 30 заученных схем для штрафных и угловых. Педагогический талант никто не отменял. Маурицио не говорит своим футболистам, что границ нет, - это было бы враньем, но он умело отодвигает эти пределы каждый раз, словно несет морковку на удочке перед носом лошади. Таким образом, 100% возможностей «Наполи» - величина не постоянная и всегда склонная к увеличению.



Одна семья

Очень часто тренеры, понимающие футбол настолько глубоко, как Сарри, забывают о том, что в их распоряжении не фишки, а живые люди, с которыми нужно разговаривать и выстраивать отношения. У Маурицио твердые принципы относительно работы на тренировках и сосредоточенности на общих задачах, отступление от которых моментально оставляет нарушителя за бортом, но Сарри знает границы контроля – где можно доставать из футболистов душу, а когда стоит предоставить им свободу. Существует и система поощрений: практикуется пицца от главного тренера и личные подарки, которыми чаще всего становятся вдохновляющие книги. В «Наполи» царит прекрасная семейная атмосфера, хотя она настолько же ненавязчивая, как прекрасная игра, собранная из атомов, но теперь кажущаяся неделимой. Никто из неаполитанцев не кричит: «Мы семья! Мы семья!» Потому что очевидные истины не нуждаются в постоянном подтверждении на словах.

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