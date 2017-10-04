Подсчёт легионеров. Кто самый «иностранный» клуб РФПЛ

Президент России пожурил «Зенит» за восемь иностранцев на поле в матче Лиги Европы, но «Соккер.ру» предлагает взглянуть на полную картину. Кто ходит по грани лимита в РФПЛ?

Послание Путина, который, по словам Мутко, всегда «поддавливает», с новой силой всколыхнуло споры о лимите на легионеров. Действующая формула в РФПЛ – «6 + 5», то есть одновременно на поле может находиться 6 иностранцев, а в стартовом составе обязаны выходить полдесятка россиян. Изучаем заявки клубов и их составы на матчи чемпионата России, чтобы выявить, в каких командах россияне чувствуют себя комфортно, а где правят бал легионеры.

1. ЦСКА

Легионеров в заявке: 5 из 20 (25%)

Россиян в среднем на игру: 10

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 745.5 (75% - доля «российского» игрового времени в общем котле)

В составе армейцев всего лишь пять иностранцев – меньше, чем у любого другого клуба в Премьер-Лиге. При этом только Вернблум и Витиньо могут считаться игроками стартового состава, регулярно играет Натхо, у Оланаре и Миланова меньше шансов. С учетом замен в матче могут принять участие 14 футболистов, если раскидать в среднем на 12 туров, то 10 из 14 у ЦСКА – россияне, получающие в каждой игре 745.5 минут игрового времени. Да, есть чит-код с Марио Фернандесом, но урожденный бразилец теперь игрок сборной России, какие вопросы могут быть к клубу? По всем параметрам здесь и сейчас армейцы являются наиболее ориентированной на игроков с российским паспортом командой РФПЛ.

2. «Анжи»

Легионеров в заявке: 10 из 29 (34%)

Россиян в среднем на игру: 10.42

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 729.08 (74%)

Десяток легионеров – это прилично, однако в «Анжи» большинство иностранцев являются декоративным дополнением, ведь российский состав можно увидеть на поле даже чаще, чем в случае ЦСКА. Правда, количество игровых минут все же ниже армейского значения – именно это основной параметр, по нему махачкалинцы вторые в лиге.

3. «Тосно»

Легионеров в заявке: 8 из 27 (29%)

Россиян в среднем на игру: 10.33

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 710 (72%)

Новичок Премьер-Лиги может смело заявлять о том, что готовит футболистов для сборной России, тем более на сентябрьский сбор Станислав Черчесов позвал троих игроков «Тосно», а сейчас в национальную команду вызван форвард Заболотный. В среднем каждый матч команды из Ленинградской области – это 90 минут игровой практики для восьми счастливых обладателей документа с двуглавым орлом.

4. «СКА-Хабаровск»

Легионеров в заявке: 8 из 24 (33%)

Россиян в среднем на игру: 9.58

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 707.33 (71%)

Похожие цифры выдает другой новичок РФПЛ – «СКА-Хабаровск». Нужно отметить, что в первой четверке наиболее «пророссийских» клубов чемпионата России три представляют касту борцов за выживание, и только ЦСКА ставит перед собой совершенно иные цели.

5. «Ростов»

Легионеров в заявке: 9 из 22 (41%)

Россиян в среднем на игру: 9.58

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 700.5 (71%)

У «Ростова» высокое содержание легионеров в составе, однако на поле баланс всегда в пользу российских игроков. Кстати, «желто-синие» остались на показателях из прошлого сезона, несмотря на глобальные изменения в составе.

6. «Динамо»

Легионеров в заявке: 6 из 24 (25%)

Россиян в среднем на игру: 8.83

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 663.17 (67%)

А вот и еще один клуб из нижней четверки в турнирной таблице. Можно сделать вывод, что ставка на россиян в большинстве случаев неблагодарное занятие, если 4 из 6 команд с наименьшей зависимостью от легионеров занимают четыре последних строчки в общекомандном зачете на сегодняшний день.

7. «Локомотив»

Легионеров в заявке: 11 из 26 (42%)

Россиян в среднем на игру: 8.33

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 561.92 (57%)

В этом месте – между «Динамо» и «Локомотивом», проходит самый ощутимый разлом в РФПЛ по линии легионеров. Обратите внимание на разницу в среднем количестве игровых минут у двух московских клубов – 102, в «Динамо» на 10% больше игрового времени принадлежит отечественным игрокам.

8. «Рубин»

Легионеров в заявке: 11 из 27 (41%)

Россиян в среднем на игру: 6.92

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 561.92 (57%)

В прошлом сезоне при Хави Грасии «Рубин» испытывал на себе жестокое давление лимита, с приходом Курбана Бердыева ситуация изменилась, теперь казанцы в середине этой импровизированной таблицы импортозависимости.

9. «Краснодар»

Легионеров в заявке: 13 из 26 (50%)

Россиян в среднем на игру: 7.42

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 555.5 (56%)

«Краснодар» тоже немного подтянулся, хотя для клуба, чей владелец мечтает об 11 воспитанниках в составе, это только начало длинного, тяжелого и, наверное, утопического пути.

10. «Уфа»

Легионеров в заявке: 8 из 24 (33%)

Россиян в среднем на игру: 8.42

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 551.83 (56%)

Треть состава «Уфы» - легионеры, однако если взять во внимание весь объем игрового времени, то 56% от общего количества достается россиянам – больше половины, показатель в пределах нормы.

11. «Арсенал»

Легионеров в заявке: 9 из 22 (41%)

Россиян в среднем на игру: 7.42

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 530.33 (54%)

Продолжаем двигаться на понижение. Можно говорить о наличии легионерского костяка в «Арсенале» Миодрага Божовича: пять иностранцев приняли участие в 10 и более матчах туляков в нынешнем сезоне.

12. «Зенит»

Легионеров в заявке: 9 из 24 (38%)

Россиян в среднем на игру: 7.42

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 514.83 (52%)

А вот и не угадали, «Зенит» не самый интернациональный клуб России. По числу легионеров в заявке питерцы уступают сразу восьми клубам РФПЛ, а четверо товарищей по лиге задействуют иностранцев на поле чаще, чем лидер чемпионата России, пусть «сине-бело-голубые» и могут похвастаться пятью аргентинцами. Дело в том, что «Зенит» точечно укреплен сильными легионерами, там, где можно задействовать подходящих по уровню россиян, - задействуют.

13. «Амкар»

Легионеров в заявке: 11 из 26 (42%)

Россиян в среднем на игру: 7.5

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 508.5 (51%)

Нельзя сказать, что в Перми не любят российских игроков, недавно вырастили и продали в «Спартак» Селихова и Джикию, просто постоянная ставка на местных футболистов – в некотором смысле роскошь. Россияне в условиях лимита высоко себя несут, при должном профессионализме и терпении можно найти бесплатно или «за копейки» схожих по уровню легионеров на адекватные зарплаты.

14. «Урал»

Легионеров в заявке: 11 из 24 (46%)

Россиян в среднем на игру: 7.5

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 501.58 (51%)

Аналогичный подход у другого уральского клуба, поэтому и цифры почти идентичные. Опять же, в Екатеринбурге с удовольствием работают с россиянами – помогли Смолову перезапустить карьеру, вывели на новый уровень Подберезкина, помогают раскрыться Ильину и Евсееву, просто «шмели» не боятся легионеров, с которыми порой действительно проще договориться.

15. «Спартак»

Легионеров в заявке: 12 из 25 (48%)

Россиян в среднем на игру: 6.17

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 481.58 (49%)

А вот и действующий чемпион. «Спартак» - один из всего лишь двух клубов Премьер-Лиги, где легионеры откусывают больший кусок от общего пирога игрового времени – 51% против 49% не в пользу россиян. В прошлом сезоне «красно-белые» давали больше практики россиянам, входили в десятку. В защиту «Спартака» можно напомнить о травме крестообразных связок у Зобнина, который играл бы в основе, а также об аналогичной участи Артема Тимофеева, наигрывавшегося в качестве замены Роману.

Первые легионеры. Робсон и компания

16. «Ахмат»

Легионеров в заявке: 11 из 23 (48%)

Россиян в среднем на игру: 6.58

Количество игровых минут россиян в среднем на матч: 479.67 (48%)

Самая малость – какие-то 2 минуты, разделили два самых интернациональных клуба РФПЛ. «Ахмат» занимает место на легионерском полюсе РФПЛ, грозненцы делают очевидную ставку на иностранных футболистов и испытывают дефицит сильных игроков с российским паспортом.

Символическая сборная легионеров РФПЛ за всю историю