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Оккупация футбольной Европы

сегодня, 20:02

Иностранцы скупают клубы топ-5 и «Соккер.ру» с опаской смотрит на новость о перепродаже «Ливерпуля» китайцам, ведь что будет с клубами, отданными не в те руки?  

АПЛ. Лига мировых инвестиций

Только в шести клубах Премьер-Лиги из двадцати строго английские владельцы. При этом одиннадцать команд полностью контролируют не британцы. Среди них – «Арсенал», «Челси», «Лестер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Остается «Тоттенхэм» - единственный серьезный клуб лиги, где делами заправляют англичане.

Поэтому новость, что на карте футбольного Ливерпуля вместо иранского (один из владельцев «Эвертона» оттуда родом) и американского флагов появится красное знамя КНР надо воспринимать серьезно. Ведь за «красных» азиаты собираются заплатить в районе 1.2 миллиарда евро, а посредником может выступить Аманда Стейвли, которая продавала «горожан» шейху Мансуру. Также сейчас два клуба АПЛ под контролем людей с российскими паспортами – Абрамовича и Демина из «Борнмута».

Но есть еще и третий - Усманов, желающий выкупить у американца Кронке «Арсенал». Хотя у Стэнли аналогичное желание, ведь владеет контрольным пакетом акций и является одним из семи американских инвесторов в АПЛ. Также пока в трех клубах есть право голоса у китайцев – «Саутгемптоне», ВБА и отчасти «Манчестер Сити». Но теперь приметили себе и «Ливерпуль». Если получится купить – укрепят свои позиции в АПЛ. При этом далеко не всегда приход китайцев значит благополучие – есть ведь пока спорный итальянский опыт. 

Серия А. На пороге распродажи

Итальянцам пора вкладывать деньги в футбольную инфраструктуру, прохудились стадионы. Но в экономической сфере в стране пармезана и спагетти не лучшие времена – похоже, Берлускони в футболе разбирается лучше, чем в создании мощного государства без мафии и коррупции. Но сам Сильвио продал «Милан» китайцам, официально зарегистрировавшим предприятие в Люксембурге. И недавно проскочила новость, что владельцев «Милана» коммунистическая партия Китая может заставить вернуть 200 млн. евро государству. 

Одна из причин, почему нет гарантий, когда отдаешь клубы в руки представителям Азии или Ближнего Востока – у них всегда может поменяться политическая ситуация, а кто реально стоит за дикими капиталами - непонятно. Не удивительно, что Абрамович потратил много лет, чтобы «Челси» научился абстрагироваться от потока денег из России, ведь в любой момент личная ситуация у Романа Аркадьевича может измениться. В Азии тот же подход. Говорят, что новые китайские законы не повлияют на будущее «Интера», но миланские клубы не единственные «иностранные» в Серии А.

Есть еще «Рома» с американцами итальянского происхождения у руля. «Палермо» продан в этом году человеку из США. Добавьте канадскую «Болонью» - получите пять клубов в иностранных руках. Но есть еще «Парма» в Серии В, где тоже контрольный пакет акций у китайского предпринимателя и инвестора, который также вкладывает деньги в испанский футбол. Только «Ювентус» защищен от продажи – не менял владельцев с 1923 года. А другие могут в будущем поступить так, как Берлускони. А если учесть, что у Де Лаурентиса деньги из США в том числе – получите 6 из 20 клубов с иностранными средствами. 

Ла Лига и Лига 1. Разгар экспансии

В Лиге 1 в руках не граждан Франции находятся «Лилль», «Марсель», «Монако», «Нант», «Ницца» и ПСЖ. А поскольку Ола в феврале взял 70 млн. евро китайских инвестиций на погашение займов на новый стадион – и «Лион» теперь связан с китайским капиталом. Очень серьезный список, французский футбол полностью зависим от иностранных денег. Не сможет когда-то Рыболовлев влиять на финансовые дела «Монако» - команда может мгновенно оказаться на дне.

А что будет, если возникнут проблемы у катарского спонсора ПСЖ? Неймары разбежатся в разные стороны. Ведь пришли в Париж, в том числе, за невероятными деньгами. Никто не спешит строить лигу, которая сможет зарабатывать, как это делают в АПЛ – а там инвесторы липнут, как мухи, поскольку видят выгоду. Поэтому французы в таком же уязвимом положении, как и испанцы – середнякам Ла Лиги очевидно не хватает денег на развитие и качественную борьбу с тройкой фаворитов.

«Реал» и «Барселона» - клубы с иностранным капиталом только спонсоров без права принятия ключевых решений. Но «Атлетико» на пятую часть – клуб китайцев, что заметно по названию нового стадиона. «Ванда Групп» - компания Ван Цзяньлиня, богатейшего человека Китая. Также в «Эспаньоле», «Гранаде» и «Валенсии» встретите китайцев, а в «Малаге» - катарцев, которыми далеко не все болельщики довольны. Удивительный факт – в 16 из 20 клубов Ла Лиги так или иначе на принятие решение влияют именно китайцы, даже если формально не являются владельцами. 

Почему только немцы защищены от финансовой оккупации?

В Германии есть правило «50+1», по которому контрольные пакеты акций каждого клуба – во владении фанатов с правом голоса. Отчасти поэтому в Бундеслиге такое дикое неприятие «Лейпцига», ведь немецкий клуб под контролем австрийцев из «Ред Булла». Поставили в совет людей из концерна и притворялись, что соблюдают правила. Конечно, есть еще «Байер» с одноименным фармацевтическим гигантом во владельцах и «Вольфсбург» с автомобилестроением. Но на втором примере понятна опасность полного контроля одним спонсором. 

Как только крупный и единоличный спонсор просчитывается, а его акции стремительно падают – команда сразу погибает, даже если играла в ЛЧ и брала чемпионство. Превратив карту футбольной Европы в карту оккупации иностранным капиталом – китайцы среагировали сразу после россиян и арабов, большие клубы ставят на кон все. И взамен не всегда получают тонкое футбольное управление. Среди инвесторов хватает странных. Плюс, если меняется власть в любой из стран неразвитого капитализма – большие клубы теряют доступ к миллионам, к которым привыкли.

Причем даже за американскими деньгами в топ-5 надо следить внимательно. Может оказаться, что китайцы или арабские миллиардеры зашли через дверь, собранную в Нью-Йорке или Бостоне. Так что все существуют под честное слово. А что бывает с командами, которые мгновенно теряют финансовую подпитку – не в России рассказывать. Причем даже если в Китае изменят закон о выводе финансовых потоков за рубеж и резко изменят курс в футбольном инвестировании – что возможно в середине октября на специальном съезде партии, то на рынке останутся арабы, россияне и американцы. Но две категории из трех прямо зависимы от цен на энергоносители - нестабильные.

Следующими станут российские клубы?

Иностранцы с радостью обещают вкладывать миллиарды в клубы ведущих стран. Часто так осуществляют детские мечты – поиграть в футбольный менеджер живыми людьми. Нередко в футбол приходят болельщики различных клубов. Хотя по тому же «Арсеналу» понятно, что бывают и другие подходы. Иногда инвестор хочет получить прибыль. И на футбольную составляющую смотрит только, как на повод заработать в будущем еще больше. Ни «Интер», ни «Милан» пока успехов не добились. А «Монако» на плаву благодаря удачным покупкам и шикарным выгодным продажам, но как будет дальше? 

Даже «Манчестер Сити» и ПСЖ, хотя им обещали те же победы в Европе, что получил «Челси» Абрамовича, пока не выигрывали ЛЧ. Тогда как дважды бывавшая в таких финалах «Валенсия» спустя много лет чуть не загнулась как клуб, прогадав с инвестором из-за рубежа. Опасную игру затеяли европейцы, ведь если в АПЛ, Испании, Франции и Италии многие клубы так или иначе контролируются иностранцами, то можем сделать вывод - в самих странах денег на работу на диком современном трансферном рынке не хватает. Но амбиции покупателей растут, а миллиардеров без своего клуба в Катаре, ОАЭ и США хватает. 

В какой-то момент в футболе переборщили с зарплатами и ценами на игроков? Теперь говорят, что МС подготовил дикие деньги за Месси. Если так, то за все решения о переплатах придется платить. А пока фиксируем, что китайские инвестиции добрались до клубов и лиг различного уровня из Голландии, Украины, Португалии и Чехии, а также пришли за командой, которую представляет Юрген Клопп. Интересно, скоро китайские миллиардеры придут в РФПЛ, и какой именно клуб купят? Например, Федун не исключал продажу «красно-белых» после завоевания чемпионства. «Спартак» с иероглифами на футболке смотрелся бы колоритно?   

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Все комментарии
нечитайло
сегодня в 20:48
а прикольно будет, купите амкар
Dominators
сегодня в 20:42
«Спартак» с иероглифами на футболке смотрелся бы колоритно? Отлично . Еще бы и Зенит туда же . Все равно ничего в Европе не выиграют . Так может попробовать в Азии .
Nazi
сегодня в 20:37
Ничего удивительного. Скоро все будут китайцами и проблема отпадет сама собой.

Если только кто-то не спохватиться и не сотрет с лица земли китай, индию и пакистан.
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