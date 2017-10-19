Квинси Промес. «Спартак» и будущее

Промес тащит «Спартак» и ярко засветился в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» размышляет о судьбе самого перспективного в РФПЛ футболиста на экспорт – «Спартак» или Европа?

Пару недель назад Геннадий Орлов задался вопросом: «Куда пропал Промес?» И даже высказал предположение, которое трудно считать хотя бы адекватным, что Квинси уменьшил к себе требования и понизил уровень игры. У голландца было небольшое повреждение, из-за которого он пропустил три матча «Спартака», но чтобы заподозрить Промеса в непрофессиональном отношении к делу, нужно смотреть только матчи «Зенита» и категорически отрицать ересь о существовании футбола за пределами Санкт-Петербурга. Впрочем, даже до Геннадия Сергеевича наверняка дошли слухи о лигочемпионском бенефисе Квинси в игре с «Севильей» и номинации голландца на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Только это же всего лишь слухи! Кто их распускает – непонятно. А если серьезно, Промес сделал внушительный шаг к отъезду в большой чемпионат, хотя и причины остаться в «Спартаке» у него тоже есть.

Почему Промес уйдет из «Спартак»

Во-первых, давайте определимся, что речь не идет об уходе Квинси зимой. Голландец максимально лоялен к своему нынешнему клубу, хочет выиграть Кубок России и не станет бросать «Спартак» посреди сезона. Да и с точки зрения развития карьеры рискованный шаг - резко менять обстановку зимой, велик шанс попасть в неблагоприятные обстоятельства, оказаться в неравных условиях с новыми конкурентами. У Промеса есть голова на плечах, он пойдет только под определенные гарантии и дождется межсезонья – чтобы была возможность пройти подготовку с новой командой, адаптироваться к требованиям, устроить быт. До будущего лета Квинси будет играть в «Спартаке», а там возможны варианты.

Уйти. Мотивация Промеса. Голландец честолюбив. Он мечтает оставить след в истории «Спартака» - и уже сделал это, но никогда не скрывал желания ощутить ритм топ-чемпионата. И имеет право на это рассчитывать, в его случае это не пустые слова, как у большинства российских игроков, которые вечно говорят о Европе, но никогда туда не едут. У Квинси мальчишеская мотивация, которая всегда самая сильная – быть самым крутым, он уже добился этого в «Спартаке», который стал для него отличной школой, и в РФПЛ, теперь вот заявил о себе в Лиге чемпионов. Каждый успех приближает Промеса к поступлению в «университет» - серьезный европейский клуб.

Отпустить. Мотивация «Спартака». У «Спартака» и его болельщиков не должно возникнуть ни единого вопроса к Квинси в момент его ухода, только чувство благодарности и искреннее пожелание успехов в дальнейшем. Промес – воистину славный парень, насколько мастеровитый, настолько и преданный. Редкое сочетание для легионера. Но это все лирика, а правда в том, что «Спартак» должен будет отпустить голландца по двум причинам, если он твердо решит уйти. Во-первых, солидное вливание в бюджет, ведь сумма точно получится «кругленькой». Во-вторых, у «красно-белых» уже есть неудачный опыт удержания лидеров, которые потом превращались в обузу (Веллитон). Лучше своевременно продать, расстаться друзьями и вложить средства в укрепление состава, чем держать сильного игрока в клетке и вызывать на бунт.

Купить. Мотивация претендентов. Квинси уже четвертый сезон проводит на высоком уровне, в прошлой кампании он набрал 21 очко по системе «гол+пас» (12+9), сейчас к середине октября уже собрал 17 баллов (11+6). Это стабильно прогрессирующий игрок с лидерскими задатками, а главное, что отметят скауты в своих отчетах – он именно индивидуально силен, то есть не система игры раскрывает качества голландца, как было в случае Думбия и Мусы, он лично делает команду сильнее. В «Спартаке» Промес был хорош и при Якине, и при Аленичеве, и при Каррере – три тренера с разным подходом, в сборной Нидерландов тоже играл при разных наставниках. Опять же, цена не будет заоблачной, в контракте прописаны минимальные отступные в размере 30 миллионов евро, совсем не шокирующая сумма за игрока такого уровня при нынешнем состоянии рынка.

Почему Промес останется в «Спартаке»

Остаться. Мотивация Квинси. При всех своих мечтах о Европе Промес испытывает чистый кайф от роли первого парня на деревне. Особенно, если это «деревня» борется за чемпионство и способна выдавать такие вечера в Лиге чемпионов, как в прошедший вторник. Это не в обиду «Спартаку» сказано, напротив. Сделают ли ставку на Квинси в действительно большом клубе, пусть не в «Реале» и «Барсе», но в «Арсенале» или «Ливерпуле»? И есть ли смысл человеку, который ненавидит проигрывать, переходить в команду из середины таблицы АПЛ, особенно, если «Спартак» снова пробьется в Лигу чемпионов? Идеального варианта может и не возникнуть, при том, что Квинси следующее лето встретит в возрасте 26 лет – не сказать, что критический момент для отъезда. Да и контракт со «Спартаком» до 2021 года. Не думаю, что Промес решит уйти любой ценой, отвергая возможность продолжения карьеры в Москве. Подвернется идеальное место продолжения карьеры – уедет, а если нет – не обломится остаться в «Спартаке» на пятый сезон.

Сохранить. Мотивация «Спартака». Во всех иных вариантах сценария, кроме того, где Квинси настаивает на своем уходе и признается, что больше не имеет стимулов играть и прогрессировать в «Спартаке», москвичи должны сделать все возможное, чтобы сохранить голландца. Хочешь с таким же неравнодушием и эффективностью играть в красно-белой футболке – оставайся, родной, хоть до конца карьеры! Отпустить и учесть интересы Квинси будет правильно, но расстаться с Промесом, который не стоит на пороге, ради выручки, скажем, будет полным фиаско «Спартака». Как минимум, потому что даже за 30 миллионов евро – сумма отступных в контракте голландца, столь же полезного игрока не купишь. После столь яркого матча с «Севильей» в Лиге чемпионов и на фоне слухов об интересе из Европы руководству клуба следовало бы переговорить с агентом Квинси, обменяться ожиданиями от дальнейшего сотрудничества, возможно, прийти к некоему джентельменскому договору – выработать порядок действий на случай важных переговоров, чтобы ничьи интересы не пострадали. А пока ждем от Промеса новых классных перфомансов в футболке «Спартака» - что бы там ни говорили о его будущем, его дело в настоящем – играть так, как умеет, и еще немного лучше.

За прилежного Квинси замолвите слово!