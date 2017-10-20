10 героев футбольной Европы. Если бы «Золотой мяч» вручали сегодня

«Соккер.ру» напоминает о достижениях героев европейского сезона, сравнивая возможности Месси, Де Брюйне и Неймара с показателями лучших футболистов РФПЛ.

Разумеется, любой рейтинг игроков субъективен, но согласитесь – одновременно полезен и интересен, если выбор подкрепляется фактами. Сейчас сезон набрал ход, в еврокубках – экватор, все ведущие лиги – в разгаре. Можно не только отдельные команды выделить, но и футболистов.

Предлагайте своих кандидатов в топ-10, а для упрощения поисков представляем нашу десятку! И по плохой традиции таких голосований специально выделяем атакующих игроков. Такова судьба разрушителей - «Золотой мяч» им может достаться лишь по остаточному принципу раз в двадцать лет. Зато одного подходящего представителя защиты находим – и звездный футболист, и играет отлично.

10 место. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

Ключевая статистика: 2.5 сэйва за игру в АПЛ, 2.7 – в ЛЧ, только три пропущенных мяча в этих турнирах. 104 «сухаря» за МЮ в 281 матче – против «Эвертона» был юбилей.

Сравнение с героями РФПЛ: в России хватает вратарей, которые спасают намного чаще. У Довбни по 5.2 сэйва за игру, но по «сухарям» даже Луневу тягаться с Де Хеа сложно.

Ян Облак сейчас играет, возможно, даже успешнее – как минимум больше сэйвов за игру. Вот только при таких выборах, как на «Золотой мяч», важно имя и реноме. Поэтому именно Де Хеа из нового поколения голкиперов ближе к статусу суперзвезды. Заслуженно, ведь дело не в количестве сэйвов – хотя спасений хватает, а в качестве работы Давида. Результаты МЮ прямо зависят от Де Хеа.

9 место. Давид Сильва («Манчестер Сити»)

Ключевая статистика: 6 голевых передач в АПЛ, и еще 2 – в ЛЧ. Больше в топ-5 нет ни у кого, только у мексиканца Андреса Гуардадо из «Бетиса» столько же.

Сравнение с героями РФПЛ: у Карадениза 5 ассистов, но три сделал в одной игре, у Промеса – 4. Неплохо держатся, но Силва сыграл меньше матчей.

Давид Силва – самый успешный плеймейкер ведущих лиг, ведь у него шесть результативных передач. У Мхитаряна, Де Брюйне, Пьянича, Эриксена, Неймара и десятков звезд атаки меньше удачных передач на напарников. Также у Давида Силвы процент точности пасов целых 90 % - лучший. По общему количеству передач он далеко впереди различных плеймейкеров – 80 передач за игру. Безумно полезный футболист проводит шикарный сезон.

8 место. Чиро Иммобиле («Лацио»)

Ключевая статистика: 11 голов – как у Месси, больше только у Фалькао. 4.9 ударов за игру в среднем – пятый показатель топ-5. 1.4 гола каждые полтора часа, очень мощно.

Сравнение с героями РФПЛ: у Смолова и Кокорина по 0.6 голов каждые 90 минут, то есть показатели ниже более чем в два раза.

В топ-5 только у Фалькао и Дибалы выше параметр «голы за 90 минут», и только Радамель пока забил больше суммарно – 12 против 11. Даже у Месси столько же мячей, как у форварда «Лацио», так что старт Серии А в исполнении Иммобиле получился мощным. В ЛЕ выходит на замену – и то дважды забил. За Чиро водится, что порой играет мощными отрезками и потом уходит в тень, но когда человек умудряется быть эффективнее по голам, чем уникальный джокер Марсьяль из МЮ – на своем месте в этой десятке.

7 место. Лоренцо Инсинье («Наполи»)

Ключевая статистика: 76 пасов отдает вингер «Наполи», самый высокий показатель среди игроков атаки в Европе, даже Неймар и Эриксен делятся мячом реже.

Сравнение с героями РФПЛ: среди форвардов, работавших на фланге, в РФПЛ лучший показатель у плеймейкера Алексея Миранчука – 45 передач за игру. Промес идет следом – 36 передач. Инсинье – монстр.

«Наполи» плохо играет в Лиге чемпионов – поражения от «Шахтера» и «Манчестер Сити», но отлично в Серии А, где Инсинье отличается не только голевыми ударами и передачами, но и важнейшие промежуточные пасы отдает. Плюс помогает держать темп, что для «Наполи» важно. Мертенс и Гулам на своих местах тоже прекрасны, но выделяем Лоренцо. Очень хорош и здорово помогает «Наполи» - забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

6 место. Радамель Фалькао («Монако»)

Ключевая статистика: 12 голов в 8 матчах, лучший показатель топ-5. 1.5 гола за игру, круче Месси и Иммобиле.

Сравнение с героями РФПЛ: уехавший Жонатас собирал по 0.8 голов за игру. У Кокорина 0.6 мячей за матч, как и у Смолова. Фалькао – красавец.

Радамель вернулся. Натерпелся бедняга из-за проблем со здоровьем, но теперь суперфорвард на своем месте. Лучше снайпера в топ-5 нет, а в текущем рейтинге на «Золотую бутсу» колумбиец опережает всех, кроме форварда из Эстонии – считают уже по целому сезону. Нападающему «Монако» для обхода осталось два гола, ведь есть еще «коэффициент сложности», а у Франции он в два раза выше. Фалькао составит конкуренцию Месси в погоне за трофеем?

5 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Ключевая статистика: 14 созданных голов в 10 последних матчах за клуб и сборную, 5.3 удара за игру и при этом 2.3 передачи, 2.3 обводки – Кейн силен во всем.

Сравнение с героями РФПЛ: даже Смолов так не умеет – 4.3 удара и 2 передачи партнерам за игру. И 5 созданных голов в новом сезоне.

Кейну мешает не самый сильный футбол «Тоттенхэма»? Наверное, ведь многие скажут, что Лукаку, Мората или Джеко тоже заслужили место в такой десятке. Отчасти будут правы, но Харри из этого списка ближе всех к реальному предложению «Реала», откуда ушел Альваро. Так что нападающий, который в десяти последних матчах забил 13 голов и отдал 1 передачу, получив в награду потную майку Роналду, по делу среди самых ярких футболистов. Герой Англии и не только.

4 место. Пауло Дибала («Ювентус»)

Ключевая статистика: 10 голов в Серии А и точность пасов 85 % для форварда – успешнее в завершении в Европе играет только три человека, но они не так чисто работают с мячом.

Сравнение с героями РФПЛ: Кокорин лидирует с 8 мячами при большем количестве матчей, и по мастерству Дибале уступает – доказано при сравнении.

Малыш Пауло не всегда играет ровно, но когда в ударе, то великолепен – голы колотит с легкостью, а со временем и паузы научится между выдающимися матчами делать короче. В футбольный потолок аргентинец объективно не уперся. Возможно, ему нужны напарники еще сильнее, чем в «Ювентусе», может сам пока не готов. Но раз не готовый Дибала такой мощный, как его не отметить?

3 место. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Ключевая статистика: 26 передач под удары – только Неймар успешнее среди участников этой десятки. В АПЛ Кевин создал рекордное количество моментов.

Сравнение с героями РФПЛ: Промес и Перейра – лучшие в РФПЛ, имеют 35 и 34 созданных момента. Причем по среднему количеству пасов за 90 минут уругваец даже чуть выше, чем Кевин, но лишь немножко.

Скромный Кевин говорит, что все время играл на высоком уровне. А теперь и «Манчестер Сити» стал рубиться на очень высоких оборотах. На неделе Де Брюйне снова помог «горожанам» обыграть сильного соперника – после «Челси», где Кевин повлиял голом, обставили блестящий «Наполи» Сарри. Можно смело включать бельгийца в список лучших игроков мира. Пускай не ставит на сбор голов и передач, ведь работает достаточно глубоко по схеме, но хорош!

2 место. Неймар (ПСЖ)

Ключевая статистика: 4.7 передачи под удар за игру в Лиге 1 – Неймар самый щедрый в топ-5. Плюс 7.3 удачные обводки за поединок – техничнее в мире футбола никого нет.

Сравнение с героями РФПЛ: 3.2 момента за поединок – лучший показатель у Промеса. И 2.5 обводки у Головина – Александр самый успешный дриблер в РФПЛ, но далеко не Неймар.

В ПСЖ создал 11 мячей в Лиге 1, а еще 5 добавил в Лиге чемпионов. Всюду успевает, еще и мячом делится невероятно часто. С самого первого матча претендует на звание самого яркого игрока нового сезона. Осталось дождаться новых битв с соперниками уровня «Баварии», чтобы Неймар прошел еще одну проверку и мог попасть на первое место без отговорок о силе ПСЖ и слабости его конкурентов в Лиге 1.

1 место. Лионель Месси («Барселона»)

Ключевая статистика: 7.1 ударов за игру в Ла Лиге – безумно много, лучший показатель.

Сравнение с героями РФПЛ: лидирует Витиньо – 4.5 ударов за матч, вот только забил форвард ЦСКА 3 раза, а у Месси 11 мячей и меньше сыгранных минут. У Смолова 4.2 удара и 4 мяча.

Ест глюкозу прямо по ходу матчей, готовится к матчам. Бородатый дедушка Лионель в свои тридцать проворный – вытащил «Барселону» на вершину в Ла Лиге, забив 11 мячей. В еврокубках в трех матчах создал четыре гола – неплохо. Пока многократный обладатель «Золотого мяча» может показывать такой футбол, всем остальным нужно учиться. Даже Роналду, который вроде бы остается фаворитом при голосовании на награду «France Football» (остается?), по качеству футбола за пределами первой десятки в начале сезона. Криштиану, догоняй!