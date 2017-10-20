Де Брюйне: «Я играю на высоком уровне, а „Манчестер Сити“ — на очень высоком»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сообщил, что персональные награды для него менее важны, чем успех команды:

«Да, награды — это приятно, но я бы предпочел их получить после завоевания титула. Быть признанным лучшим игроком года в Германии в 2015 году — это великая часть, но я не был счастлив, ведь мы шли на втором месте в чемпионате.

Сейчас я просто развиваю то, чему научился за последние годы. Я все время играл на высоком уровне, но команда сейчас выступает на очень высоком уровне. „Манчестер Сити“ лучший? Тяжело сказать. Сейчас мы в хорошей форме, но сравнивать нас с командами из других лиг сложно. Не мне судить».

Напомним, что Де Брюйне вошел в число претендентов на «Золотой мяч».

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