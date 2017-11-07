Между чемпионством и провалом. Где финиширует «Локомотив»

Семин будет футбольным чемпионом или провалит сезон? «Соккер.ру» помогает фанатам «Локомотива» и болельщикам клубов-конкурентов рассмотреть все варианты.

«Локомотив» проваливает второй круг

Место в таблице - 6. Предполагаемое количество пунктов – 50.

За провал. 1. Неумение играть с аутсайдерами, которое никуда не денется, даже в случае побед во многих центральных матчах, как в первом круге. 2. Желание конкурентов, начиная с ЦСКА, взять реванш – армейцы не отдали три пункта лидеру. 3. Личный опыт. Два года назад «Локомотив» шел вторым после первого круга, набрав 30 пунктов (сейчас было 32), но опустился на 6 место (собрали всего 20 очков во второй части чемпионата).

Против провала. 1. Поставленная игра – стиль выбран, пускай не с каждым сработает. 2. Опыт прошлого сезона. После первого круга «Локомотив» набрал лишь 17 пунктов, а потом целых 25, Семин умеет настроить зимой, прошлой весной еще и Кубок России взяли. 3. В РФПЛ команды из группы лидеров первого круга очень редко выпадают из лидирующей группы. Пример самого «Локомотива» показательнее всего, рядом лишь давние спады - «Амкара» со 2-й строчки на 4-ю, и ФК «Москва» с 3-го места на 6-е.

Будут шестыми? Нет. «Локомотиву» надо собирать ничьи и поражения в огромных количествах, чтобы их обошли все основные конкуренты вместе с лучшим из середняков (например, «Урал», «Ахмат» или «Рубин»). Полный провал Семина – самый фантастический вариант.

«Железнодорожники» остаются без ЛЧ

Места в таблице - 4-5. Предполагаемое количество пунктов – 56.

За вылет из тройки. 1. Отсутствие запасного плана на случай, если соперник готов к привычному, как «Шериф» в ЛЕ. 2. Ограниченные кадровые резервы – потерю Чорлуки компенсировал Кверквелия, но самого Соломона, как Игоря Денисова или Алексея Миранчука, заменить в случае неприятностей некем. 3. Легкость реализации плавного ската – 24 пункта за второй круг можно набрать, проиграв три матча и добавив в суп шесть штук мировых. Нужно собрать всего столько ничьих, как у «Зенита» сейчас.

Против потери ЛЧ. 1. Возможный негласный отказ от Лиги Европы и уже оформленный отказ от Кубка России ради чемпионата. Конкуренты, за исключением «Краснодара», должны поступить иначе и оказаться в плей-офф еврокубков вслед за «Зенитом». 2. Опыт Семина и ключевых игроков в составе. До конца года 13 игрокам будет за тридцать, средний возраст заявки 28.5 (27.9 – тех, кто на поле). Вряд ли команда бывалых не сможет настроиться на второй круг. 3. Для финиша на втором-третьем месте хватает 53-63 очка в последних сезонах, 23 пункта можно набрать, переиграв середняков и не проигрывая в центральных матчах – за ничью «Локомотив» с любым соперником зацепится.

Окажутся в Лиге Европы? Реализовать перемещение на четвертое место проще, чем кажется – хватит рывка «Спартака» и «Краснодара», даже если ЦСКА не успеет исправить игру.

Семин без титула, но на пьедестале

Место в таблице – 2. Предполагаемое количество пунктов – 60.

За путевку в ЛЧ. 1. Кроме упомянутых в предыдущем пункте аргументов, нужно отметить умение создавать моменты. Атаковать умеют, даже если проигрывают по ходу встречи. 2. Возвращения Чорлуки и Ари – козырь на будущее. Ведь Ведран – один из лучших защитников РФПЛ последних лет, а бразилец, мечтающий о российском паспорте – специалист по центральным играм. 3. С минусами «Локомотива» можно работать, Семин прекрасно знает о слабостях – провалы в центре при низкой обороне («Шериф»), недоработка в прессинге (ЦСКА), странная реакция на чужие контратаки («Уфа»). Но все можно править.

Против места в тройке. 1. Средний возраст 28.5 лет значит, что во втором круге может не сработать преимущество в резкости, которое демонстрируют сейчас даже люди в возрасте, вроде Фарфана. 2. На четвертое место можно загреметь, набрав даже 56 пунктов, а «Локомотив» и так слишком часто выигрывал, когда ход встречи намекал на другой результат. 3. «Зенит», «Спартак» и ЦСКА нередко по качеству футбола не ниже, пускай проиграли в красивых матчах «Локомотиву», а «Краснодар» может показательно прибавить. В таком случае москвичам не трудно пропустить кого-то выше.

Выйдут в ЛЧ без «золота»? Для реализации такого варианта нужно финишировать выше двух из тройки «Краснодар», ЦСКА, «Спартак». «Локомотив» так сможет. У «Ростова» ведь получалось, хотя путевок в ЛЧ тогда было всего две.

«Локомотив» - чемпион России 2018

Место в таблице – 1. Предполагаемое количество пунктов – 64.

За титул для Юрия Павловича. 1. Чаще всего чемпион первого круга – будущий чемпион России. Так было в восьми случаях из последних десяти. 2. «Локомотив» сейчас самый развитой клуб первой пятерки вместе со «Спартаком», от которого оторвался на восемь пунктов. После шестнадцати туров в прошлом сезоне на таком расстоянии от лидирующих «красно-белых» был ЦСКА – будущий вице-чемпион. Но раз игроки Семина понимают собственный футбол, то им проще, чем хромающим «Зениту» или «Краснодару». 3. Характер нужен для чемпионства. Характер и хладнокровность. «Зенит» пока вялый. ЦСКА – злой, а это не признак силы. «Краснодар» - бесхарактерный. А «Спартак» не такой везучий, как год назад, когда именно команда Карреры показала чемпионский настрой. Остается банда Семина.

Против чемпионства «Локомотива». 1. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» не слабее по составу, и все ставят на доминирующий футбол, а не просто контратаки. У выжидающего стиля «Локомотива» есть минусы, «Ростов» ведь чемпионом не стал, как помните. 2. Весной начнут сначала, ведь после зимних сборов состояние изменится, а отношение соперников уже другое – ЦСКА в первом круге сыграл с ними не так, как во втором. 3. У «Локомотива» маловато пунктов для уверенности. Даже если за второй круг снова заработают 32 очка, то это чемпионский показатель лишь в двух случаях после переходного сезона из пяти. Другими словами, «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» в первом круге недобрали. Высока вероятность, что все продолжат лучше, чем начали.

Станут чемпионами? Похоже, в новом сезоне победитель наберет мало пунктов. Хватит даже 64 (чемпионский минимум последних лет)? Получается, повторения результата «Локомотива» в первом круге достаточно, значит, у Семина есть шансы.

Мнение читателей. «Локомотив» будет чемпионом России 2018?

В «Спартак» тоже особо никто не верил, а когда в редакции «Соккер.ру» поставили команду Аленичева в прогнозе на второе место – народ над нами потешался. Но вышло иначе, случился сюрприз, ведь стандартный фаворит «Зенит» подвел, как обычно. Команда из Санкт-Петербурга умеет упускать титулы, ЦСКА теперь не тот, что был раньше, «Краснодар» сам себя не уважает пока так, как должен уважать чемпион.

Поэтому остаются «Спартак» - невзирая на отставание, и «Локомотив». Кто проявит характер, кому повезет больше, чем соперникам – тот возьмет титул в необычайно плотном сезоне, когда до пятой строчки всего восемь пунктов. Нельзя знать, будет Семин чемпионом или нет, но можно с уверенностью сказать – выступают здорово. Учитывая спорный недобор пунктов в отдельных матчах, могут рассчитывать, что удача улыбнется весной.

Ведь команду выстроили сильную, с опытными игроками и молодыми талантами. С проверенным тренером и характером. Такие коллективы бывают чемпионами не только в России. Ведь прогресс важен, в прошлом сезоне «Локомотив» осенью шел одиннадцатым, сейчас – первый. И лидерство они заслужили, как прошлогодний «Спартак», который тогда с пятого места поднялся на первое.