Футболисты «Луч-Энергии» встретятся с губернатором

Тренер «Луч-Энергии» Александр Тихоновецкий заявил, что футболисты владивостокской команды встретятся с губернатором перед завтрашним матчем с «Волгарем».

«Вчера болельщики приезжали, кормили футболистов. Что касается тренерского штаба – кто захотел, тоже покушал. Это была разовая акция, сегодня не приезжали.



Завтра перед матчем с „Волгарём“ будет встреча с губернатором. Вся команда будет на этой встрече. Хочется, чтобы ситуация изменилась и все зашевелились. Все сейчас на взводе».



Напомним, что глава ФНЛ Игорь Ефремов посетит Владивосток, чтобы обсудить проблемы «Луч-Энергии».

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