Глава ФНЛ посетит Владивосток, чтобы обсудить проблемы «Луч-Энергии»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов вылетел во Владивосток, где завтра встретятся между собой «Луч-Энергия» и «Волгарь» в рамках 22-го тура. Функционер намерен лично разобраться с финансовыми перспективами «Луча»:

«Всем известна непростая, если не сказать критическая ситуация, сложившаяся в „Луч-Энергии“. У клуба есть серьезные задолженности и перед футболистами и персоналом, и перед сторонними организациями (например, транспортными компаниями), что ставит под удар его нормальное функционирование. Во Владивостоке мы обсудим проблемы и попробуем найти пути их решения с исполняющим обязанности главы Приморского края Андреем Владимировичем Тарасенко».

Напомним, что игроки «Луча» задержали начало матча с «Химками» в знак протеста против невыплаты зарплаты.

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