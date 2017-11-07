Анализируй это. Таблица РФПЛ

В РФПЛ сезона 2017/2018 формируется необычная турнирная таблица, и, чтобы не быть голословным, «Соккер.ру» подвергает истину испытанию сравнением.

Плотность

На первый взгляд, сейчас имеем в родном чемпионате весьма плотную таблицу, где пара побед может подбросить к небесам, а несколько неудач, если в начале сезона не был создан запас прочности, низвергнуть на дно. Но это пока бездоказательно, поэтому измеряем плотность с помощью точных значений и сравниваем с предыдущими розыгрышами РФПЛ по схеме «осень-весна». Рассчитываем разницу между первой и последней командами чемпионата, а потом между лидерами и аутсайдерами двух восьмерок. Лидирующий «Локомотив» и замыкающий таблицу СКА разделяет 21 балл. От того же «Локо» до идущей на восьмом месте «Уфы» - 12 очков. Между девятым «Ахматом» и хабаровским клубом с самого дна – 9 баллов. А как было в предыдущие сезоны после такой же дистанции?

2011/2012. От 1 места до 16: 26 очков; от 1 до 8: 15 очков; от 9 до 16: 10 очков.

2012/2013. От 1 места до 16: 31 очко; от 1 до 8: 14 очков; от 9 до 16: 14 очков.

2013/2014. От 1 места до 16: 30 очков; от 1 до 8: 13 очков; от 9 до 16: 14 очков.

2014/2015. От 1 места до 16: 30 очков; от 1 до 8: 14 очков; от 9 до 16: 12 очков.

2015/2016. От 1 места до 16: 25 очков; от 1 до 8: 14 очков; от 9 до 16: 8 очков.

2016/2017. От 1 места до 16: 28 очков; от 1 до 8: 14 очков; от 9 до 16: 13 очков.

2017/2018. От 1 места до 16: 21 очко; от 1 до 8: 12 очков; от 9 до 16: 9 очков.

Нахождение всех 16 клубов РФПЛ после 16 туров в радиусе 21 очка друг от друга – это рекорд плотности чемпионата для розыгрышей по системе «осень – весна». В прошлом году лидирующий «Спартак» после аналогичной дистанции имел значительно больший отрыв от идущей на последнем месте «Томи». Плотность в верхней половине турнирной таблицы тоже рекордная, в шести предыдущих розыгрышах значения держались в промежутке между 13 и 15 баллами, теперь представители первой восьмерки расположились в радиусе четырех побед. А вот в нижней половине плотно, но не рекордно, хотя достижение двухлетней давности могло повториться, сохрани «СКА-Хабаровск» ничейный результат на табло в матче с «Арсеналом» в последнем туре. Впрочем, есть все основания надеяться, что борьба за выживание получится не менее острой, чем в сезоне 2015/2016, когда до завершения заключительного тура сохранялась интрига.

Лидер

Высокая плотность в таблице, в первую очередь, намекает на отсутствие выраженного лидера. Перефразируя революционный лозунг: низы хотят, а верхи не могут. Действительно, «Локомотив» не может похвастаться внушительным отрывом, так, может быть, таблица уплотнена сверху – установкой слишком низкого потолка.

2011/2012. ЦСКА – 37 очков. От 2 места: +7; от 5-го: +10.

2012/2013. ЦСКА – 39 очков. От 2 места: +5; от 5-го: +10.

2013/2014. «Зенит» – 36 очков. От 2 места: +3; от 5-го: +7.

2014/2015. «Зенит» – 38 очков. От 2 места: +7; от 5-го: +9.

2015/2016. ЦСКА – 36 очков. От 2 места: +5; от 5-го: +10.

2016/2017. «Спартак» – 37 очков. От 2 места: +3; от 5-го: +10.

2017/2018. «Локомотив» – 33 очка. От 2 места: +3; от 5-го: +8.

Цифры подтверждают догадку: в РФПЛ самый слабовыраженный лидер за все сезоны, которые играются по системе «осень-весна». У «Локомотива» сейчас – антирекорд по количеству набранных очков. При этом в двух из предыдущих шести случаев лидер после 16 туров упускал итоговое первенство, правда, в предыдущих трех розыгрышах этого не происходило: «Зенит», ЦСКА и «Спартак» поочередно удерживались на вершине весь второй круг. По силам ли это «Локомотиву» с его мизерным заделом?

Рейтинг самых везучих и классных команд РФПЛ

Худшая команда

«СКА-Хабаровск» замыкает турнирную таблицу с 12-ю баллами в активе, но разве дальневосточники безнадежны? Бывали в РФПЛ аутсайдеры совсем без искры и просвета, причем совсем недавно.

2011/2012. «Крылья Советов» – 11 очков. От 15 места: -1; от 12-го: -5.

2012/2013. «Мордовия» – 8 очков. От 15 места: -2; от 12-го: -6.

2013/2014. «Анжи» – 6 очков. От 15 места: -3; от 12-го: -11.

2014/2015. «Арсенал» – 8 очков. От 15 места: -3; от 12-го: -7.

2015/2016. «Анжи» – 11 очков. От 15 места: -2; от 12-го: -5.

2016/2017. «Томь» – 9 очков. От 15 места: -3; от 12-го: -6.

2017/2018. «СКА-Хабаровск» – 12 очков. От 15 места: -3; от 12-го: -5.

Команда из Хабаровска – лучшая среди худших, причем не только за последние семь лет, а за всю историю чемпионатов России. Никогда еще идущая на последнем месте команда не набирала 12 баллов на данном отрезке сезона, такой вот бодрый аутсайдер с Дальнего Востока. Специально для СКА подчеркиваем оптимистичную закономерность: команды с двузначной суммой набранных очков в предыдущих сезонах сумели выбраться с последнего места и сохранить прописку в элите («Крылья Советов» и «Анжи»), в то время как все остальные, набравшие на аналогичном отрезке чемпионата меньше 10 баллов, вылетели. Эта участь постигла «Мордовию», «Анжи», «Арсенал» и «Томь».

Действующий чемпион

«Спартак» немного подтянулся, но о реальной защите титула говорить пока не приходится. Оцениваем лучших и худших действующих чемпионов в следующем после вожделенной победы сезоне.

2011/2012. «Зенит» – 2 место, 30 очков. Отставание от 1-го места – 7 очков.

2012/2013. «Зенит» – 3 место, 33 очка. Отставание от 1-го места – 6 очков.

2013/2014. ЦСКА – 4 место, 30 очков. Отставание от 1-го места – 6 очков.

2014/2015. ЦСКА – 2 место, 31 очко. Отставание от 1-го места – 7 очков.

2015/2016. «Зенит» – 4 место, 29 очков. Отставание от 1-го места – 7 очков.

2016/2017. ЦСКА – 3 место, 29 очков. Отставание от 1-го места – 8 очков.

2017/2018. «Спартак» – 5 место, 25 очков. Отставание от 1-го места – 8 очков.

«Спартак» - худший из защитников титула по промежуточному месту в таблице по сумме баллов, однако отставание от лидера на 6-8 баллов в середине следующего сезона – устоявшийся тренд для действующего чемпиона в РФПЛ. При этом ЦСКА и «Зенит» по разу переломили неудачно складывающиеся сезоны и защитили свои звания, правда, «сине-бело-голубые» совершили свой подвиг в рамках длинного переходного чемпионата. По зубам ли такое геройство команде Массимо Карреры?